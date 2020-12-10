撞死人遭判6個月「繳18萬免坐牢」　韓賜村「尊重判決」閃離議會



▲高雄市議員韓賜村出席市政總質詢時看上心情未受影響 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高雄市議員韓賜村今年5月涉闖紅燈撞倒1位騎機車的余姓男子，余男5天後傷重不治，韓被起訴涉犯過失致死罪嫌，高雄地院上個月24日開庭，韓賜村強調自己沒有闖紅燈，是雙方號誌燈號轉換時有「時間差」才導致車禍發生，檢方認定他事發後仍繼續強辯，建議法官量處適當刑期不予緩刑，10日高雄地院宣判結果，依過失致死罪判處6個月有期徒刑，可易科罰金，對此韓賜村說尊重司法判決。

高雄一名鋼鐵工廠操作員余姓男子於今年5月與高雄市議員韓賜村開的車相撞，余男送醫搶救5天宣告不治，未料余男的妻子黃姓婦人，也疑不堪丈夫驟逝，傷心過度之餘選擇輕生，送醫緊急開刀保住一命。韓賜村被依過失致死罪嫌起訴，日前他到高雄地院出庭，雖認罪但他表示治喪期間他天天去上香致意，也已賠償和解、請求輕判，不過檢察官認為韓仍爭執案發經過的事實，主張韓沒真心悔悟，建請法官給予適當之刑。高雄地院表示，考量韓賜村於犯後自首，且與被害人達成和解，事後也常至家屬住處關心，經被害人家屬表示願意原諒，10日宣判，依過失致死罪判處6個月有期徒刑，可易科罰金（18萬元）。

▲高雄市議員韓賜村出席市政總質詢後閃離不願回應 。（圖／記者吳世龍攝）

韓賜村10日一早依照原定安排出席議會市政總質詢，9點準時到場準備，看上心情似乎不太受影響，但質詢9時50分結束，僅簡單表示「尊重司法判決」，而判決結果出爐後，他則繼續待在議場內，一直不願出面回應，隨後突然從議事廳側門離場，以最快速度離開議會，留下大批媒體找不到人，他事後也透過訊息回應「一切尊重司法判決」。

由於韓賜村去年才因侵占投資人1千萬元，被判刑2年、緩刑5年，今車禍案再被判有罪，雄檢表示，韓賜村侵占案不會被撤銷緩刑，因為撤銷緩刑必須是緩刑期間內故意犯他罪，在緩刑期內受逾6月有期徒刑之宣告確定者，韓賜村雖判刑6月，但所犯罪名是過失致死罪，非故意犯，因此不得宣告緩刑。

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