盧秀燕出席台中市城市祈禱早餐會　「感謝宗教安定人心」

▲盧秀燕率員出席台中城市祈禱早餐會，由牧師為他們與市府團隊禱告。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕10日率多位局處首長參加，社團法人台中市教會發展策略聯盟協會舉行的「2020台中市城市祈禱早餐會」。她感謝教會策盟實踐博愛精神，疫情期間發揮宗教安定人心力量，共同關心城市。

社團法人台中市教會發展策略聯盟協會今天上午，在北屯區好運來洲際宴展中心舉行「2020台中市城市祈禱早餐會」。現場由台中策盟前理事長杜明達主任牧師以謝飯禱告揭開序幕，並由多位牧者及各領域基督徒領袖帶領眾人為城市、國家禱告。市長盧秀燕也帶領多位局處首長出席致意。

▲▼盧秀燕感謝宗教在肺炎疫情期間安定人心。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，今年全球受新冠肺炎疫情影響，教會策盟、民間團體與市府一起努力防疫，尤其基督教、天主教皆是許多民眾長期以來的重要信仰。感謝教會策盟實踐博愛精神，疫情期間發揮安定人心的力量，也致力投入社會參與。

另外，今年社團法人台中市沐風關懷協會、策盟與台中眾教會將於12月18日至24日在台中市政府前廣場舉行「2020台中好聖誕」市府廣場聖誕週。盧秀燕也感謝協會、眾教會策盟在府前廣場共同舉行活動，帶領台中市民一起祈禱、一起過聖誕。

台中策盟前理事長杜明達主任牧師表示，今日餐會主題為「建立幸福家園、營造幸福城市，讓台中充滿榮耀」，期透過教會與公部門之間更多的連結與互動，建立友好橋樑，政府提出的好政策可以落實，教會也可以提出良好建議，共同攜手建造幸福宜居城市，讓台中變得更美好；杜牧師也鼓勵教會及基督徒擁有更寬闊的眼光，持續為城市守望禱告。

出席貴賓也包含市議員朱元宏、冉齡軒、羅廷瑋、楊正中、市府民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、法制局長李善植、運動局長李昱叡、社會局長彭懷真、環保局代理局長陳宏益、地稅局長沈政安、研究考核發展委員會主任委員吳皇昇、客家事務委員會主任委員江俊龍、水利局副局長韓乃斌及都發局副局長謝美惠等均到場參加；市議員陳政顯、黃馨慧、陳成添、鄭功進也派服務處代表到場致意。

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