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中捷連結器軸心斷裂若無法解決　盧秀燕：將向北捷局求償

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▲▼盧秀燕（上）面對林德宇質詢表示，中捷連結器軸心斷裂若無法解決，將向北捷局求償。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼盧秀燕（上）面對林德宇質詢表示，中捷連結器軸心斷裂若無法解決，將向北捷局求償。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運連結器軸心斷裂事件至今，台北市政府捷運工程局遲遲未找出原因，市議員林德宇9日質詢要求市府硬起來，依照合約對北捷求償，求償內容及時程也應具體說明，不要求償無門，盧秀燕表示，如果北捷局所提處置方案無法通過第三方專家認可解決問題，導致更大損失，將向北捷局求償。

▲▼盧秀燕（上）面對林德宇質詢表示，中捷連結器軸心斷裂若無法解決，將向北捷局求償。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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林德宇指出，台北市捷運工程局局長張澤雄昨天在台北市議會中表示，針對中捷綠線延誤竣工，將向川崎公司求償，每延後1天可求償2千萬元，最多可求償21.8億元，此外，若依照北捷局所說，中捷還要通過最冷及最熱兩種天氣的驗收才算竣工，也就是至少還要1年，市府是否有具體的求償時程？

林還說，交通部、台中市府及台北市府在2008年所簽的三方契約，是由當時的交通部長毛治國及胡志強、郝龍斌兩市長所簽，事隔多年，契約內容有再拿出來檢視的必要，如果北捷在驗收過程中有放水疑慮，台中市政府是否有處理及求償手段？

盧秀燕指出，市府已要求台北捷運工程局針對中捷再提出系統性檢測結果及解決方案，後續對於北捷局所提報告，市府絕對嚴格把關，如果北捷處置方案無法獲第三方公正專家通過認可解決問題，導致更大損失，將向北捷局求償，至於賠償方式，會依據事實及法律執行。

交通局長葉昭甫表示，市府跟北捷是同步進行，現階段最重要且市民最關心的，是列車意外事件的釐清及改善作為，事件後續的結果都會影響到相關的契約內容，會根據契約對廠商做適度性的裁罰及求償。

葉說，綠線竣工的條件是通車後經過3個月的適應期，再通過一個冬天或一個夏天，至少8個月的在地天候考驗後，才會辦理後續的驗收及竣工，過程中，中捷握有主導權，不可能有驗收放水情形。

葉重申一定要在相關事件確實釐清，台北市政府捷運工程局所提的解決方案確認安全無虞的情況下，才會試營運及通車，至於北捷局8日提到若竣工延誤就會向日商川崎重工求償一事，如果廠商違反契約規範，最高可求償總契約價金的20%。

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