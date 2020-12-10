核食將解禁？　外交部：滿足3個條件才會去談

▲外交部表示，要滿足3個條件才會談核食。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

日本福島5縣市核災區食品是否解禁備受關注。外交部次長田中光10日表示，必須滿足科學依據、先進國家處理，以及國家間通例等3個條件才會去談。

國民黨立委鄭麗文10日在立法院司法及法制質詢時表示，福島第一核電廠廢水在2年後就要滿載，高達123萬噸核廢水將排進太平洋，日本內閣長官說若不排放，無法正式把福島核一廠的反應爐廢爐，因此，排放核廢水，成為現在日本高度被關注的議題，因為排進太平洋，鄰近國家南韓及中國政府已要求日本做到資訊透明。

鄭麗文質疑，核廢水排放到海洋，會不會在311事件之後，對海洋、灌溉水、土壤再度造成汙染？還有我國漁民捕撈？這時候適合討論開放核食？駐日代表謝長廷返台後希望開放核食，但不知道同時，謝長廷有沒有向日本表達台灣對日本核廢水排放的關切？

田中光上午在立法院答詢時表示，關於核廢水的問題，國內也非常關注，台灣在民國103年和日本簽訂核能資料交換的議定書，核能資訊要雙邊、互通有無，據了解，日本核廢水有兩個處理方式，一、自動排進海洋裡，二、大量蒸發到空氣裡面，這兩個方法對鄰近國家都會有影響，而日本也擔憂這個問題，外交部也關切此議題並向日本提出想法。

有關核食議題，田中光指出，政府重視食安與國人健康，是否進一步去談核食，要滿足3個條件，第一、科學與醫學數據一定要尊重；二、先進國家怎麼處理核食問題；第三、國際間通例是什麼。