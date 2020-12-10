福島離千葉非1千公里　黃子哲諷綠委參考三倍券「把距離乘3倍」

▲文傳會副主委黃子哲。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對近日熱議的解禁日本核食話題，國民黨文傳會副主委黃子哲10日表示，不僅「助日代表」謝長廷回台大談核食，不少民進黨立委也紛紛在旁敲鑼打鼓，好不熱鬧；而民進黨立委邱志偉「千里之外」的談話，算是經典之作，也點出地理教育的重要性。

黃子哲指出，邱志偉昨日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時說，「我去年當外交召委率團去日本訪問，20幾個日本國會議員異口同聲說，台灣禁止福島五縣市食品，讓他們很困擾」，邱志偉還表示，「日方質疑這是一個科學議題，結果在台灣卻變成政治議題」。

黃子哲表示，邱志偉質詢時也說，例如自己岳父、岳母居住的千葉縣距離福島已經1千公里，是要用距離證明其實千葉的食品是安全無虞，且每年吸引大批外國人的迪士尼樂園也設在千葉，所以也建議不妨先從距離福島最遠的千葉、群馬分階段開放。

但黃子哲指出，問題是，發生核事故的福島第一核電廠，與千葉縣距離頂多約300公里左右，並非1千公里。況且若是隔了上千公里，理應也不會被列入核災區內。

黃子哲直酸，邱志偉也許是覺得三倍券太好用，很自然的把距離也乘上三倍；又或許是對千葉的美食過於鍾愛，故意用距離增加其美感及安全感，但無論如何，地理上的距離當然是科學問題，而不是政治議題。

黃子哲認為，邱志偉的說法其實凸顯出心態問題，做為一個中華民國的立委，面對日方的質疑，有沒有把779萬票贊成「反核食公投」的結果解釋給對方聽？有沒有告訴對方科學很重要，但查核管理機制以及人民的觀感與信任感也很重要？還是只會一昧的找各種說詞或謊言，反過來對台灣民眾洗腦或欺騙？只為了讓日本大哥哥開心？

黃子哲表示，倒是台灣與日本間是真正相距千里之外，但日本2011年發生311大地震時，台灣人民發揮愛心捐了超過200億日圓，是世界排名第一。這樣的愛心能用科學解釋或衡量嗎？如果硬要台灣吃日本核食，那誠如「周杰倫」千里之外的歌詞結尾，那就「或許不該 太遙遠的相愛」。

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