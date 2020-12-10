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快訊／幾乎全台有感！花蓮近海13:29規模5.3地震　最大震度達4級

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記者賴文萱／台北報導　

氣象局發布地震報告！今（10）日13:29，花蓮縣近海發生規模5.3地震，地震深度有36公里，各地最大震度台東4級、花蓮3級、高雄3級、彰化3級、嘉義2級、南投2級、雲林2級、台中2級、台南2級、苗栗2級、宜蘭1級、新竹1級、屏東1級、新北1級、桃園1級。

▲▼ 花蓮5.3地震。（圖／記者陳詩璧攝）

▲花蓮下午發生規模5.3地震。（圖／中央氣象局）

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氣象局地震測報中心指出，該起地震的震央位於板塊交界帶，主要是地震規模有稍大一點，所以造成有感範圍大，後續不排除仍會有餘震發生。

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