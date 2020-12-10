影／落網畫面曝！通緝犯籍斯瀚逃亡21hrs　紅粉知己狼狽上銬仍黏緊緊

記者陳凱力、郭世賢／基隆報導

通緝犯籍斯瀚9日晚間由警方戒護送醫，未料其女友和朋友早就在急診室埋伏，趁機突襲推倒員警後，成功將該名通緝犯帶走。對此，在逃亡了21小時之後，稍早籍斯瀚及3名友人也於基隆堵南街一帶被逮落網，目前仍有1人在逃，而其落網畫面事後也隨之曝光，只見幾名犯嫌雙手都被上銬，模樣相當狼狽。

▲籍斯瀚落網畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，消防於13時41分接獲新竹縣刑大報案，堵南街中油加油站前有通緝犯受到槍傷(女性、30多歳、大腿中槍、意識清楚)，而消防局派遣百福91救護車前往，並通知基隆市警局，於13時58分將傷患送往長庚。

▲▼通緝犯落網畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，警方出面說明表示，10日下午約1時40分許在基隆七堵查獲籍嫌及陳、賴、曾姓共犯，而在逮捕過程中，警方開槍擊中曾女腿部，而稍早4名犯嫌落網畫面曝光，只見現場血跡斑斑，4名犯嫌皆被上銬，坐在地上接受警方盤查，模樣相當狼狽。

對此，警方也表示，有疏失部分，由警察局督察科、新竹地檢署釐清刑事責任，脅持強迫部分會釐清，任何方面都會負起該有的責任。此外，目前仍有1人在逃，警方仍在積極追緝中。

▲▼警方開5槍擊破車後輪，而曾女腳部也中彈，現場血跡斑斑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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