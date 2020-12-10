快訊／13：29台東5.3地震！最大震度4級　新北有感

記者葉國吏／綜合報導
台灣時間12月10日13：29分，花蓮縣近海發生規模5.3地震，深度36公里，最大震度4級。各地最大震度如下：
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功
3級：海端、東河
2級：池上、利稻
1級：鹿野、卑南、綠島、臺東市、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：紅葉、玉里、光復、磯崎、富里、水璉、西林、鹽寮、花蓮市
2級：秀林、太魯閣、西寶、銅門
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源
1級：六龜、甲仙、旗山
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市
1級：大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、義竹
1級：大埔
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、竹山、國姓、奧萬大
1級：信義鄉、日月潭、埔里、名間、南投市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、水林、斗六市
1級：古坑、四湖
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山
1級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲
● 臺南市地區最大震度2級
2級：東山、新化
1級：楠西、七股
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市
1級：鯉魚潭、三義、竹南
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山、冬山
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：五峰、竹東
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：新埤、滿州、屏東市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 新北市地區最大震度1級
1級：新北市、五分山
● 桃園市地區最大震度1級
1級：桃園市