快訊／宜蘭外海6.7強震！震撼全台　能量相當於5.6顆原子彈

記者董美琪／綜合報導

台灣10日晚間9：19發生6.7地震，震央在宜蘭縣政府東方 27.2 公里 (位於臺灣東部海域)，全台有感，連香港都感受得到。目前還沒有災情傳出，不過由於地震搖晃劇烈且久，當時在台北捷運站有許多民眾受到驚嚇，捷運也一度開門，另外也開始緩慢行駛。

▲ 21:19東部海域發生規模6.7地震。（圖／中央氣象局）

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前地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次地震深度比較深一點，歐亞大陸板塊底下的地震，所釋放的能量約5.6顆原子彈，這幾年因為釋放能量較少，這樣能量釋放有助於台灣地區。

根據氣象局資料，地震為今年最大，目前各地回報尚無災情。

發震時間：109年12月10日21時19分58秒

震央位置：北緯24.74° 東經122.03°

震源深度：76.8公里

芮氏規模：6.7

相對位置：宜蘭縣政府東方 27.2 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：蘇澳、頭城、宜蘭市、冬山、內城、南澳、澳花、大同、南山、龜山島、武塔

● 新北市地區最大震度4級

4級：烏來、新店、新北市、淡水

3級：三貂角、雙溪、五股

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、鹽寮、水璉、磯崎

3級：秀林、銅門、西林、光復、紅葉、玉里、富里

● 臺北市地區最大震度4級

4級：信義區、臺北市

2級：陽明山

● 桃園市地區最大震度4級

4級：三光、桃園市、新屋

● 新竹縣地區最大震度4級

4級：關西、五峰、竹東

3級：峨眉、竹北市

● 南投縣地區最大震度4級

4級：合歡山

3級：奧萬大、國姓、日月潭、名間、信義鄉、竹山

2級：埔里、魚池、南投市

● 臺中市地區最大震度4級

4級：德基

3級：梨山、烏石坑、大甲

2級：臺中市、霧峰

● 苗栗縣地區最大震度4級

4級：苗栗市

3級：南庄、三義、鯉魚潭、竹南

● 雲林縣地區最大震度4級

4級：斗六市

3級：草嶺、古坑、四湖、水林

2級：麥寮

● 嘉義縣地區最大震度4級

4級：番路

3級：阿里山、民雄

2級：大埔、義竹

● 基隆市地區最大震度3級

3級：基隆市

● 新竹市地區最大震度3級

3級：新竹市

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：長濱、成功、海端、池上、利稻、東河、蘭嶼

2級：鹿野、卑南、綠島、臺東市、達仁、大武

1級：太麻里

● 彰化縣地區最大震度3級

3級：員林、大城、彰化市

● 嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度3級

3級：桃源

2級：甲仙、旗山、六龜

1級：壽山、高雄市

● 臺南市地區最大震度3級

3級：新化、七股

2級：東山、善化、佳里、永康、臺南市

● 屏東縣地區最大震度2級

2級：三地門、屏東市、新埤、恆春

1級：瑪家、春日、獅子、小琉球

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：馬公市

● 連江縣地區最大震度1級

1級：馬祖

▼ 台灣10日晚間9:19時發生6.7強震。（圖／中央氣象局）