江啟臣解釋凍結預算：這是國會監督常態「民進黨忘了？」

記者徐政璿／台北報導

民進黨8日批評，國民黨主席江啟臣在立法院帶著國民黨立委提案「凍結外交相關預算」，阻礙台灣加入CPTPP。不過，根據立法院提供的公報紀錄顯示，包括民進黨卸任、前任立委5人，以及無黨籍的林昶佐也都曾在審查外交部公務預算時，提出對於CPTPP的預算刪減案。

▲國民黨主席江啟臣參訪國家人權博物館 。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣10日受訪則表示，民主政治底下的常態就國會必須監督政府，包括審查預算在內，凍結預算是審查預算過程中的常態，「民進黨過去在野，應該很清楚，不要執政了就忘了在野」。

江啟臣說，民主政治中，國會監督是責任，也是義務，一個民主政治下負責任的執政黨應該接受人民的質疑與國會監督，如果不能公開釋疑，又不讓人民質疑，這跟白色恐怖有什麼不一樣？

根據立法院109年度公務預算委員提案單，趙天麟、前民進黨立委陳曼麗、林靜儀認為108年度相關推動我國加入CPTPP預算案的實際成績無彰顯，於是提案凍結5百萬元預算。全案內容如下：

鑒於108年同支應用途之類預算經本院凍結後，其推動我國入CPTPP之實績尚無彰顯。爰針對外交部第4目「國際會議及交流」項下「協助各種國際交流活動」中「業務費」之「一般事務費」預算編列2億1936萬6千元，凍結5百萬，俟外交部針對108年有關預算支應情形，具體實績與明確進展加以列舉，並提出現時若干國際情勢（美中貿易戰、日韓貿易戰、英國脫歐、中國一帶一路）下，我國加入CPTPP之契機、優劣勢應處與策略、統整後由外交部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

另外，民進黨立委羅致政、無黨籍立委林昶佐等人，也提案針對外交部第4目「國際會議及交流」項下「協助各種國際交流活動」預算編列9億2983萬9千元，凍結1千萬元。全案內容如下：

外交部持續推動我國加入CPTPP，編列1500萬元一般事務費於工作計畫「國際會議及交流」分支計畫「協助各種國際交流活動」，惟此外交計畫甚是重要，其多元管道及謀略手段為何，外交部應提供細部規劃並說明以利後續監督。爰針對外交部第4目「國際會議及交流」項下「協助各種國際交流活動」預算編列9億2983萬9千元，凍結1千萬，俟外交部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

▼109年度公務預算委員提案單。（點圖可放大／翻攝立法院公報）

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