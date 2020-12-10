　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣解釋凍結預算：這是國會監督常態「民進黨忘了？」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

民進黨8日批評，國民黨主席江啟臣在立法院帶著國民黨立委提案「凍結外交相關預算」，阻礙台灣加入CPTPP。不過，根據立法院提供的公報紀錄顯示，包括民進黨卸任、前任立委5人，以及無黨籍的林昶佐也都曾在審查外交部公務預算時，提出對於CPTPP的預算刪減案。

▲▼國民黨黨主席江啟臣參訪國家人權博物館 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣參訪國家人權博物館 。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣10日受訪則表示，民主政治底下的常態就國會必須監督政府，包括審查預算在內，凍結預算是審查預算過程中的常態，「民進黨過去在野，應該很清楚，不要執政了就忘了在野」。

江啟臣說，民主政治中，國會監督是責任，也是義務，一個民主政治下負責任的執政黨應該接受人民的質疑與國會監督，如果不能公開釋疑，又不讓人民質疑，這跟白色恐怖有什麼不一樣？

根據立法院109年度公務預算委員提案單，趙天麟、前民進黨立委陳曼麗、林靜儀認為108年度相關推動我國加入CPTPP預算案的實際成績無彰顯，於是提案凍結5百萬元預算。全案內容如下：

鑒於108年同支應用途之類預算經本院凍結後，其推動我國入CPTPP之實績尚無彰顯。爰針對外交部第4目「國際會議及交流」項下「協助各種國際交流活動」中「業務費」之「一般事務費」預算編列2億1936萬6千元，凍結5百萬，俟外交部針對108年有關預算支應情形，具體實績與明確進展加以列舉，並提出現時若干國際情勢（美中貿易戰、日韓貿易戰、英國脫歐、中國一帶一路）下，我國加入CPTPP之契機、優劣勢應處與策略、統整後由外交部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

另外，民進黨立委羅致政、無黨籍立委林昶佐等人，也提案針對外交部第4目「國際會議及交流」項下「協助各種國際交流活動」預算編列9億2983萬9千元，凍結1千萬元。全案內容如下：

外交部持續推動我國加入CPTPP，編列1500萬元一般事務費於工作計畫「國際會議及交流」分支計畫「協助各種國際交流活動」，惟此外交計畫甚是重要，其多元管道及謀略手段為何，外交部應提供細部規劃並說明以利後續監督。爰針對外交部第4目「國際會議及交流」項下「協助各種國際交流活動」預算編列9億2983萬9千元，凍結1千萬，俟外交部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

▼109年度公務預算委員提案單。（點圖可放大／翻攝立法院公報）

▼109年度公務預算委員提案單。（圖／取自立法院公報）

▲▼109年度公務預算委員提案單。（圖／取自立法院公報）

其他人也看了這些...

中天聲請假處分想保住52台　法院裁定駁回
中天聲請保住52台遭駁回！4大理由曝光
中天確定關台　蔡衍明轟：中華民國今天起走入獨裁政府

更多熱門新聞...

中天聲請假處分被駁回　總統府：尊重司法不評論個案
中天新聞台本週五下架　國民黨：民進黨覬覦52台已久

振興一下我們的美麗

ET快訊
15年前爆逼婚害死倪敏然　夏禕遭封殺「52歲慘況曝光」
24歲正妹泡澡觸電成裸屍！　「這款iPhone」掉浴缸釀禍
Touch ID回歸？　蘋果暗示iPhone 13將有大變化
Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」　身材差超大
快訊／雙和醫院副院長酒駕被抓　市民大道等紅燈睡著
Hebe掀戰華研「沉默1天開口了」！　鬆口41字惹心疼
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召...蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

花敬群指柯文哲「心裡有鬼」　北市社宅高租金是不了解法治內涵

「民進黨剝奪食安、新聞自由」　朱立倫：台灣已是人權麥娜絲

嘆三星蔥產量達歷史新低　朱立倫批蘇內閣：有聽到民眾心聲嗎？

彭文正赴國民黨演講挨批　江啟臣：民進黨執政就忘了言論自由？

吳沛憶批陳智菡扯文總「神隱」：市府讓人有甩鍋卸責的感覺

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召...蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

花敬群指柯文哲「心裡有鬼」　北市社宅高租金是不了解法治內涵

「民進黨剝奪食安、新聞自由」　朱立倫：台灣已是人權麥娜絲

嘆三星蔥產量達歷史新低　朱立倫批蘇內閣：有聽到民眾心聲嗎？

彭文正赴國民黨演講挨批　江啟臣：民進黨執政就忘了言論自由？

吳沛憶批陳智菡扯文總「神隱」：市府讓人有甩鍋卸責的感覺

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召...蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

長榮空服員罷工引發機師臉書論戰　7人「合理評論」挨告不起訴

筋肉弟Cos《鬼滅》伊之助　網友驚呼：頭套拿下來不得了

TOYOTA跨界神車新對手將亮相？福特Focus Active現身11月油耗測試

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

不吃辣的快看！頂呱呱「一口翅」有新口味了　激推檸檬胡椒超涮嘴

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

日職／陳偉殷離開羅德　58號立刻有人穿

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

國民黨轟外交部「爽花3000萬推CPTPP」：只讓會員國知道台灣想加

ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

ET民調／75.5%擔心吃到萊豬　5成4反對核食交換CPTPP

中天新聞12日0時下架倒數　CH52變空頻

王世堅：最該凍結小編預算

價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

中天新聞台週五熄燈　國民黨舉行國際記者會

破除假訊息　蔡英文釋疑萊豬議題

遶境惹議　陳智菡質疑文總：神隱了

涉館長槍擊案幕後黑幫遭逮　侯友宜：除惡務盡絕不手軟

把握水氣移入　C-130、高空焰彈出動進行人工增雨

蔡英文：台灣絕對堅守民主自由價值

ET民調／近6成民眾不想出國觀光　三大理由曝光

快訊／休息1天！共機運8遠干機、技術偵察機擾台　12月七度侵我空

更多熱門

相關新聞

江啟臣：沒有不能解密的歷史

江啟臣：沒有不能解密的歷史

今天12月10日是世界人權日，國民黨主席江啟臣上午親赴國家人權博物館參訪。他在受訪時表示，今天是世界人權日，也是美麗島事件41週年，這天對台灣民主的意義非常重大，帶了幾位黨務相對年輕的主管來到景美的人權園區，一方面我們見證，二方面省思，三方面也檢討，「真相、撫慰、和解，這是我們面對過去這段歷史傷痕，追求轉型正義唯一的一條道路。」

王世堅：最該凍結小編預算

王世堅：最該凍結小編預算

中天新聞台週五熄燈　國民黨舉行國際記者會

中天新聞台週五熄燈　國民黨舉行國際記者會

江啟臣點名凍結預算　羅致政：馮京當馬涼

江啟臣點名凍結預算　羅致政：馮京當馬涼

江啟臣引用法國政治家名言挺「新聞自由」

江啟臣引用法國政治家名言挺「新聞自由」

關鍵字：

江啟臣預算

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

真有外星人！美國保密協議簽下去了

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

愛莉莎莎弄丟5副AirPods！網友怒酸「根本不珍惜」

前東家華研再批田馥甄「不誠信」！　喊話出面協商

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面