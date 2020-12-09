中天新聞台本週五下架　江啟臣引用法國政治家名言挺「新聞自由」

記者徐政璿／台北報導

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台將於本週五（12月11日）執照到期日下架。國民黨9日舉行中常會，黨主席江啟臣表示，再過2天中天新聞台即將畫下句點，政府至今仍不知道這樣的作法，不但是關掉單一媒體，更是關掉人民對政府的信任，關掉了台灣多元言論的民主價值。

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣表示，身為過去的威權時期的執政黨，國民黨迄今仍然經常受到強烈的批判與責難，這些批評，少不了誤解與扭曲，然而從威權走向民主，從嚴格的出版審查到出版自由，從老三台到上百台，台灣的民主進程，一步一步走來，雖然緩慢艱辛，卻從來沒有倒退。

江啟臣感嘆，民進黨完全執政，卻直接把頻道換證的大刀，砍向與自己立場最為對立，最勇於批判政府的新聞頻道，這將讓台灣社會的民主進程，不只是停止，更是倒退。

「對照總統府在今年5月份所流出的密件中對於NCC委員的描述，我們更懷疑中天不予換照的劇本，早就已經寫好了」，江啟臣說，如果執政者可以因為自己的好惡，因為媒體的批判與監督，就動用國家機器介入獨立機關的人事任命，要求獨立行使職權的委員配合換照關台。傷害的不只是新聞自由，更是敗壞官箴，破壞自由民主的憲政秩序。

江啟臣表示，法國政治家托克維爾，早在1835年就曾經明言：「為了享受新聞自由所帶來無法估量的好處，必要忍受新聞自由所帶來無法避免的壞處。」當我們的政府一一列舉不予換照的理由，更是徹底遺忘了關掉一家新聞頻道，對於我國新聞自由所帶來更深遠的影響與衝擊，在政府與媒體之間，我們跟美國開國元勳傑佛遜一樣，毫不猶豫選擇與媒體站在一起。

江啟臣抨擊，民進黨的蠻橫已經是台灣政治日常，從獨立機關的偏頗，到立法機關的鴨霸，一再出現，這週一，民進黨主導的經濟委員會，在違反程序正義、沒有實質審查的狀況下，將進口含瘦肉精豬肉的行政命令審查以及附帶決議，強制表決送出委員會，不但剝奪聯席委員會委員實質審查的權力，粗暴的作法更是暴露民進黨完全執政下的民主失能。

「面對民進黨贏者全拿的專橫態度，我們除了在國會議場堅持發聲，更不排除訴諸民意，再次走上街頭」，江啟臣說，國民黨會用盡各種方式，就是要讓民眾看清楚完全執政的民進黨，如何踐踏民意，更要不計代價，堅持守護人民食安，堅持下一代的健康，不能夠被交換。