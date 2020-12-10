電商雙12強打Apple商品甜甜價　iPhone 12 Pro 128G狂殺只要3580元

▲iPhone 12 Pro。（圖／Apple提供）

記者洪菱鞠／台北報導

搶年末最後一波促銷大檔，電商再祭出各項優惠好康，尤其端出超殺強品來催買氣，其中高人氣的Apple系列商品可說是各家的強打重點，iPhone 12系列、AirPods Pro、iPad Air、MacBook Air i3等都殺到破盤價，想入手的話可把握雙12再拼一次，鎖定開賣時間快手搶。

蝦皮購物在12/12當天00:00、10:00、12:00、15:00、18:00、22:00六大時段，推出限時瘋搶1.2折強品，上半年超夯的Switch動森特仕機祭出1,174元，精品包款如Loewe馬鞍包下殺9,000元、Bottega Veneta小羊皮短夾2,303元，明星保養品SKII青春露230ml只要718元、蘭蔻超未來肌因賦活露100ml活動特價984元，新手爸媽必囤的幫寶適尿布殺到只要156元。

另外，果粉必備Apple系列商品通通祭出破盤價，想入手的話，可關注以下幾個開賣時間點，00:00開搶的iPhone 12 Pro 128G，搭配商城88折券殺到只要3,580元；10:00祭出的AirPods Pro，限定用768元就能入手，同時段還有Apple Watch Series 6 44mm，下殺1.2折僅1,668元；12:00則有iPad Air 64GB限時開搶價2,268元；22:00再搶一波MacBook Air i3，更是直降3,828元。

▲iPhone 12。（圖／Apple提供）

生活市集則有iPhone 12系列新機下殺，僅限定於App推出的「天天搶iPhone 12系列」活動，12/9起一連4天每日12:00接連推出一款限量搶購，12/9、12/12主打Apple iPhone 12 128G白色款，特價19,999元；12/10推iPhone 12 Mini 128G特價16,999元；12/11則是iPhone 12 Pro Max 128G特價29,999元。

樂天市場在雙12當天推出全面免運活動之外，品牌夯品祭出超低價格，其中包括AirPods Pro 2下殺75折，特價只要3,950元。愛買線上購物主推全館優惠，也端出iPhone 12全系列超殺優惠，12/11、12/12兩天透過樂天平台下單，愛買獨家限量加碼3%點數回饋；12/12在蝦皮商城平台限量開撒「iPhone12全系列98折」券，再搭配蝦皮全站優惠券，單支iPhone激省2,600元。

東森購物「12.12激戰狂歡GO」開跑，即日起至12/28，推出上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，包括ETMall、電視購物及MOD等多通路，眾多指定商品12元、112元、1,212元、11,212元，ETMall更推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200；活動期間，透過LINE購物導購再享LINE POINTS 5%回饋無上限，以及3大超商取貨服務，東森幣也回饋12%，雙12當天更加碼東森幣擴大折抵。