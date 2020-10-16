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社會 社會焦點 保障人權

「硬帶私生子回家住」離婚父廟前乞討　求3姊妹扶養結局出爐

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記者黃翊婷／綜合報導

郭姓男子與王姓前妻育有3名女兒，後來因為外遇林姓女子而離婚，如今生活困頓、身體狀況不佳，為求溫飽只能去廟前乞討，因此提告希望女兒們能負起責任，每人每月支付9571元的扶養費，但日前被台南地院法官裁定駁回。

▲▼街友,流浪。（圖／取自Pixabay）

▲郭男靠在廟前乞討維生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

郭男在判決書中提到，與前妻離婚之後，他一開始是與林姓女友同居，對方領有中度身障證明及低收入戶資格，無奈長期沒有工作，還有酗酒、疑似吸毒等狀況，去年8月起就交由社福單位照管。

郭男接著說，目前是以每月5000元的租金住在某旅社，房租是拿身障補助5065元支付的，平時吃飯只能依靠愛心商家送餐，一天吃一餐，然而商家已經暫停供餐，他為了溫飽只能到廟前乞討，如今身體狀況越來越差，患有三高還中風，需要定期復健，這才決定提告求助，考量到小女兒尚未成年，因此僅向大女兒和二女兒請求每人每月9571元的扶養費。

▲裙子,短裙,女子,女生,女孩（圖／免費圖庫Pixabay）

▲郭男的女兒反控父親幾乎沒有照顧過家人。

不過，郭男的大女兒和二女兒一個未婚育有2歲女兒，另一個還在就讀大學，都沒有能力負擔扶養費用，兩人也堅稱以前幾乎沒有受到父親照顧，都是由母親扶養長大。

王姓前妻證稱，前夫原先從事電焊配管工程，經常到外地工作，不常回家，收入也不穩定，薪水根本不夠支付家用，後來外遇在外面生了一個小孩，公婆過世後，竟然把私生子帶回家住，她才氣到決定離婚，「雖然他有時會拿錢回家，但過沒多久就會用其他名義拿走，金額有時候比他拿給我的還要多。」

對於妻女的指控，郭男坦承的確沒有盡到扶養女兒們的責任，最終被台南地院法官裁定駁回聲請。

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