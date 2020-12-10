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企鵝妹崩壞！直播自爆荒唐性愛史　清純形象全毀

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▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹ig）

▲企鵝妹曾到台大學中文。（圖／翻攝自instagram／yyj0728）

記者崔子柔／綜合報導

南韓人氣實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）過去因為清純的形象在台灣爆紅，近年轉往歐美發展，也大改過往風格，有網友8日在PTT貼出企鵝妹在Twitch平台直播的內容，她不但自爆出軌、無套性行為，甚至跟自己的朋友發生一夜情，讓網友傻眼「這還是我以前認識的企鵝妹嗎？」

企鵝妹日前在直播時填寫網路測驗「純潔度測試（Rice Purity Test）」問卷，問題包括是否被親過胸部、是否幫人口交、被口交，另也問到是否有多P經驗、1晚超過3次、用過4種以上姿勢等，企鵝妹全都回答Yes，也透露自己從沒買過避孕藥。

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▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹ig）

▲企鵝妹在直播時做問卷。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

網友8日就在PTT以標題「有沒有企鵝妹不演了，直播大暴性愛史的掛（卦）」發文表示，「在幾萬觀眾面前，透露了很多過去在美國的一些情況都不覺得有什麼害羞」，「之前在韓國也做了一些錯事被公審，但歐美客群也完全不care」，他觀察到企鵝妹在美國觀眾數與斗內都在節節高升，「這點我覺得相當厲害，能夠配合不同觀眾群的口味而變動自身的螢幕形象」。

看見企鵝妹如今的作風，就有不少網友表示，「在台灣直播晚上在外面，還一堆人怕她被壞人拐去」、「她也厲害啦，能迎合國外觀眾的喜好與口味」、「她就很懂受眾族群阿，台灣觀眾看你清純才抖內，美國就是要看你發浪才抖內阿」、「以前真的以為她很清純可愛，什麼都要管，那個也不行這個也不行」。

▼總分越高代表越純潔，企鵝妹最後拿了72分。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹ig）

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