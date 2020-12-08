清純形象炸了！企鵝妹直播自爆性愛史　一晚3次、無套經驗全都有

▲企鵝妹直播中自爆性愛史。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）近年積極轉型，離開台灣到歐美發展後，清純風格開始變為腥羶類型。8日就有網友在PTT發文，轉傳別的網友整理企鵝妹近期在美國直播的片段，「裡面她自己透露了很多過去在美國的一些情況，包括什麼一夜情啦、出軌啦、咬啦、無套啦、一晚幾次等等」，讓不少人相當感慨。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「有沒有企鵝妹不演了，直播大暴性愛史的掛（卦）」，說他看到有一位暱稱為木瓜牛奶的網友整理近期企鵝妹在美國直播的片段，只見企鵝妹在直播中做了一個網路測驗「純潔度測試（Rice Purity Test）」，自爆曾經出軌、無套打砲、跟自己的朋友發生一夜情，一晚能做三次等等。

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暱稱為木瓜牛奶的網友就不禁直呼，「當著兩萬多外國觀眾面前，鉅細無遺地透露自己的性愛史」，完全沒有在怕羞恥的樣子，讓他懷疑「這還是我以前認識的企鵝妹嗎？」轉發的PTT網友也認為，企鵝妹完全從台灣觀眾喜歡的清純型，變成歐美觀眾喜歡的腥羶型實況主。

▲企鵝妹做純潔度測試。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

PTT網友更直說，就算企鵝妹先前曾在韓國做了一些錯事被公審，但歐美客群根本不care，「回到美國也能看到觀眾數與斗內都在節節高升，轉型得非常順利，這點我覺得相當厲害」，認為企鵝妹會配合不同觀眾群的口味而變動自身的螢幕形象。

實際找到「Rice Purity Test」線上測驗，問卷說明寫著「本測試改編自美國萊斯大學編制的Rice Purity Test，測試通過考察對一些日常生活中事情的選擇判斷被測者的單純程度」，得分越高就代表測試者越純潔，最初是用來做為大學新生的入學測試，但目前已經被以日常娛樂測試廣泛傳播。上面還註明，題目會問到關於個人性經驗、是否用過非法藥物（毒品）或是一切被認為是惡習的活動。

再看看企鵝妹作答的片段，可以看到她在「牽過手嗎？」「接過吻嗎？」相當迅速地就回答「是」；而在「有口交過嗎？」的選項，則是猶豫了一下，問了一句「是吹的意思嗎」才選了「是」；另外她選擇「Yes」的選項還有「曾經一個晚上做了3次以上」、「一次可以換4次以上的姿勢」等等。

▼分數越高越純潔，企鵝妹最後拿了72分。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）