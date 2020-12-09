曾在咖啡廳砍死同幫兄弟！館長槍擊案藏鏡人　寶和會前會長起底

記者陳以昇／新北報導

竹聯幫和堂寶和會前會長邵柏傑2018年卸任後，仍是寶和會的核心人物，在擔任會長期間，綽號「修伯」的林修伯、梁智勝是得力的左右手，後來邵將會長職務轉交給林修伯，但遇到幫內重大決策時，仍要問過邵的意見，日前施俊吉被抓，邵的行蹤立刻成謎，檢警循線再逮邵柏傑，追查買凶槍擊館長金主。

▲寶和會前會長邵柏傑疑涉入館長槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，竹聯幫寶和會分為大、小寶和會，以台北市東區為基地是小寶和會；以台北市中山區及新北市板橋區為基地是大寶和會。前會長邵柏傑綽號小寶，曾在2010年帶小弟在咖啡廳內，將同幫的弘仁會副會長卓士傑砍死，2013年又因簽賭網站經營權，指使手下陳威達槍擊被害人，直到2015年才被逮捕。

邵柏傑2018年卸任寶和堂會長之前，仍涉及多項刑案，但檢警卻苦無證據，無法將他繩之以法，讓邵在竹聯幫內地位聲勢日漸壯大，也因此與其他黑道兄弟發生更多衝突，直至卸任會長後，才慢慢緩和衝突，此次館長槍擊案，檢警認為邵柏傑應該涉案其中，將持續進行調查，抓出幕後出錢的藏鏡人。

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