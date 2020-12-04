前女直播主住家挨槍！「台南胖槍手」凌晨搭小黃到高雄連開2槍

▲吳女住家遭人連開2槍，大門電子鎖被打凹。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市新興區一處民宅2日清晨傳出槍響，曾擔任網路直播主的吳女向警方報案，住家大門遭兇徒開槍、射出2個彈孔；警方獲報後前往現場採證，果真在地上發現彈頭與彈殼各1枚，經調閱監視器追查後，鎖定一名身材微胖的男子涉案，目前全案正進一步調查中。

警方初步調查，遭槍擊的吳女家庭相當單純，報案人吳女過去曾擔任直播主，透過網路銷售商品，但已經許久未上線；而吳母是在便當店幫廚、吳父則是早已退休，一家人從未與他人有過財務、感情糾紛。

報案人指出，2日上午吳母準備外出上班時，發現住家大門電子鎖遭人砸出2個凹洞，起初還以為有小偷趁夜以鈍器敲擊、企圖闖空門未得逞，因此還不以為意，直到吳母下午透過電話聯繫女兒告知此事後，吳女驚覺情況不對，當天晚間立即前往派出所報案；警方赴現場採證，發現彈頭、彈殼等證物，證實這是一起槍擊案。

警方事後成立專案小組，並調閱監視器畫面展開追查，發現2日清晨4時30分許，有身材微胖的可疑男子在案發地點附近徘徊，隨後匆忙跳上計程車逃離現場；警方循線追蹤，發現該名可疑男子是搭乘計程車從台南市區前往高雄新興區犯案，目前警方已經鎖定其身分，將全力傳喚男子到案，目前不排除是幫派份子討債搞錯對象、抑或是其他可能動機。