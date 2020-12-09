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「4903聯光通」入主者遭恐嚇2千萬保護費　幕後黑幫涉館長槍擊案

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記者陳豐德／新北報導

疑似操手健身網紅「館長」槍擊案的竹聯幫寶和會，會長林修伯日前才被逮捕，警方為斷堂口金流、逼迫他們鬆口，8日出動維安特勤再度掃蕩寶和會，逮捕前會長「小寶」邵柏傑等5人到案。據了解，前會長今年3月才透過小弟介入上市公司「聯光通」(代號：4903)的經營權之爭，勒索2千萬元得逞後，被害人還遭威脅「會開搶打死不遵守約定者」。

▲▼寶和會退休會長邵柏傑疑涉入館長槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲竹聯幫寶和會恐嚇聯光通準備入主的投資者2千萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）

寶和會素以逞凶鬥狠、開槍等立威手段，在北市道上頗有名聲；2013年立院旁李姓男子槍擊案、2017年北市中山區土方公會理事長槍擊案、2018年內湖建設公司槍擊案皆與他們有關。專案小組發現這寶和會除了參與酒店圍事、土方工池之外，還涉及恐嚇介入公司經營權、網路詐欺等案子，其中又以退居幕後操盤的前會長「小寶」邵柏傑為核心人物。

據了解，以光通信工程、工先光纜及配合材料的上市公司「聯光通」也曾遭寶和會介入。今年3月一名投資者許姓男子原本打算接手聯光通的經營權，不料卻被邵男透過小弟傳話「聯光通是我們在圍的！」要脅要交付2千萬元保護費才能接手經營權，許男傻傻給了錢後仍無法入主，雙方爆發口角後，許男還被恐嚇「會開槍打死不遵守約定者」，讓他遲遲不敢不敢返家，至今仍無法入主聯光通。

▼劭柏傑遭維安特勤緝捕到案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新北檢警再破竹聯幫寶○會 檢肅首惡劭○傑到案。（圖／記者陳雕文翻攝）

專案小組經2個月的蒐證，8日上午出動維安特勤人員等上百名警力，兵分12路在大台北地區同步搜索，拘提邵男等5人到案，並同步通知黃姓男子等10人到案說明；同時，也掃蕩搜索寶和會圍事據點堂口、詐欺機房，以瓦解不良幫派組織，向下刨根斷絕金流。

專案小組頻頻出手，也是因為館長槍擊案的槍手劉丞浩乃寶和會旗下小弟，新進不久因為「白底」乾淨，警方懷疑他被訓練為買兇槍手，因為劉男太相信iPhone的保密解鎖功能，殊不知被警方破解，發現與寶和會的要角「軍師」施俊吉有所聯絡，警方懷疑退居幕後操盤的邵伯傑也脫不了干係，現任會長林修伯在上任前也是邵的親信，詳細案情仍待進一步釐清。

新北市政府警察局強調對於暴力犯罪零容忍，絕不容許暴力犯罪情事發生，將持續刨根溯源，全力掃蕩幫派，貫徹政府打擊黑幫之決心，全面向暴力犯罪宣戰，以維護民眾安居樂業。

▼館長槍擊案專案小組追緝後發現槍手屬寶和會成員。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼劉丞浩。（圖／記者陳雕文攝）

▼專案小組查扣寶和會旗下小弟經營的假投資詐騙公司。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼寶和會退休會長邵柏傑疑涉入館長槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

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