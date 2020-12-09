「越南、泰國」產業移工檢疫14天　一律需到醫院採檢！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

近期因移工境外移入增加，移工管理不妥當，顯造成防疫破口，中央流行疫情指揮中心今宣布，越南、泰國產業類移工入境應居家檢疫14日，自明日起，居家檢疫移工於完成檢疫程序後，應於翌日前往指定醫院辦理採檢作業，採檢費用由指揮中心負擔，至於交通接送部分，則由雇主或仲介公司自行安排。

指揮官陳時中表示，移工完成集中檢疫後，依規定應辦理健康檢查，如移工於假日完成集中檢疫無法辦理健康檢查，雇主如有需要協助延長安置移工1至2天之需求者，得於每星期二17:30前向勞動部（03-3989002）提出申請延長安置服務，延長安置費用將由指揮中心負擔。

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另外，移工完成14日集中檢疫及居家檢疫期滿，應進行7日自主健康管理，為掌握移工於自主健康管理行蹤及落實移工生活照顧，雇主及仲介公司應自公告日起，配合辦理下列措施。

1.雇主或仲介公司應於移工入境登錄檢疫作業時，同時在入出國移工機場關懷服務網，登錄移工自主健康管理地點(如雇主工作地、仲介公司安置處所等)，以利掌握移工行蹤及地方政府進行實地關懷。

2.自主健康管理期間應盡量一人一室。如有困難者，應保持1.5公尺距離，配戴口罩、落實消毒作業。

