快失傳「木偶戲」共承傳　兩岸青年研習營登場

▲ 「兩岸一家人·偶們共傳承」第一站從福州開始。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／福州報導

「兩岸一家人·偶們共傳承」兩岸青少年木偶傳承研學營活動在福州正式啓動，通過研習傳承非遺文化，這次重點聚焦快要失傳藝術傳統「木偶戲」。採用線上線下相結合的方式，邀請泉州、漳州及台灣等地木偶劇團，以展覽展演、授課、參訪等方式，為兩岸青少年舉辦研學交流活動。

活動開幕式主要分為《今韻華章》、《木偶傳承》、《木偶絕技》、《木偶研學》四個篇章，福建省台辦宋志强副主任出席。受疫情影響，活動採取線上結合現下新模式，邀請兩岸青少年連線互動體驗，藉此培養更多木偶戲粉絲，讓兩岸民眾更瞭解中華傳統文化。

▲ 泉州傳統藝術提線「木偶戲」。（圖／主辦單位提供）

據了解，發源於福建閩南地區的木偶戲演變分為掌中木偶戲和提線木偶戲，特別是掌中木偶戲也就是布袋戲，於明末從閩粵沿海一帶傳入台灣，經過創新改變，融入現代聲光電效果，吸引大批年輕人喜愛。

大陸官媒新華視報導指出，開營儀式上，三位來自台灣的木偶戲傳承人代表通過視頻連線參與活動，來自台北木偶劇團團長林永志説，「與掌中戲結緣三十餘載，發揚掌中戲是我的事業，兩岸的木偶戲源出一脈，也是同屬兩岸的文化名片。」希望未來能與更多的兩岸木偶戲同仁交流。

身為台商二代的翁達銘是第二次帶孩子參加兩岸研習營活動，他向記者表示，「因為我們從小在台灣看布袋戲長大，現在也希望孩子能夠多接觸一些兩岸的傳統文化技藝，不要丟了根。」

▲兩岸青年一起參與木偶研習營，部分活動透過視訊完成。（圖／主辦單位提供）

活動期間，留在大陸台灣青年將和在地青年一起同吃同住同玩，增強兩岸青少年的情感連結，打造台灣青少年登陸的「第一家園、第一課堂」。本次研學活動地點涉及福州、泉州、漳州、廈門四地，行程安排結合主題串聯景點，設置了「木偶帶你游三坊七巷、木偶帶你游五店市、木偶帶你游高北土樓、木偶帶你游嘉庚文化」等活動。

本次活動第一站從福州開始，預計11到12月去到泉州、漳州、廈門各地，邀請非遺項目「木偶戲」的泉州市提線木偶戲傳承保護中心，晉江市掌中木偶藝術保護傳承中心，漳州市布袋木偶傳承保護中心三個國家級木偶劇團共同舉辦研學交流活動。本次研習營由福建省文化和旅遊廳主辦，福建省閩臺文化交流中心承辦，福建省少年兒童圖書館、福建省閩臺青年文旅創意産業促進中心、建發國旅集團等協辦。

▼ 「兩岸一家人·偶們共傳承」活動。（圖／主辦單位提供）