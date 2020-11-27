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捷運保全小哥「長太帥」迷妹塞爆月台　網一看照片：沒見過男人？

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▲▼地鐵保全小哥太帥，走紅網路。（圖／翻攝自漩渦視頻）

▲地鐵保全小哥太帥，走紅網路。（圖／翻攝自漩渦視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省廈門市地鐵一號線鎮海路一名保全小哥因為長得太帥，日前走紅網路。有迷妹為了趕去拍他，甚至特地乘坐該線路地鐵打卡，造成該站點月台擠滿人潮。網傳影片中，保全小哥戴著口罩，側臉被女生驚呼激似陳偉霆。不過，他面對眾人的拍照，依舊在認真工作中。

據《漩渦視頻》報導，廈門地鐵鎮海路站一名維持月台秩序的保全小哥走紅，原因是人長得太帥。有女乘客特意乘坐地鐵去鎮海路站拍他，導致鎮海路地鐵站成為新的打卡勝地。

▲▼地鐵保全小哥太帥，走紅網路。（圖／翻攝自漩渦視頻）

▲女網友特地趕來拍他。（圖／翻攝自漩渦視頻）

網友發佈的一則影片中，保全小哥面對眾人拍照，說了一句，「帥不帥不重要，安全最重要，」更是引網友紛紛按讚。

26日，廈門地鐵鎮海路站工作人員回應，「他本人還是正常上下班，沒有考慮走網美路線。」

▲▼地鐵保全小哥太帥，走紅網路。（圖／翻攝自漩渦視頻）

▲迷妹賽爆月台。（圖／翻攝自漩渦視頻）

網友看後驚呼被迷倒，「其實，廈門地鐵帥的不止這一個」、「我好像見過，真的很帥，還溫柔，哈哈哈」。不過，也有網友稱，「摘下口罩可能是另外一個世界」、「好像挺一般」、「這種的生活不是很多嗎」。

更有網友譴責，一直拍照真的影響別人的工作，「長得帥偶然遇到多看幾眼倒沒什麼……，但是特意去拍照就顯得不禮貌了，沒經過別人同意就對人家拍照，真的沒素質」、「這樣真的很煩，人家讓你拍了嗎？沒完沒了的」、「這些女生沒見過男人嗎，這麼對著人拍」。

►戴口罩也要記得保養

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