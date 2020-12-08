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小三跟麻吉跑了人夫惱怒殺了他！法庭大演悔過戲遭識破重判

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▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲南投簡姓男子為了小三殺害麻吉，判處無期徒刑定讞。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

南投市已婚男子簡裕晉和小三林姓女子分手後，林女改與簡男麻吉文姓男子交往，簡男暴怒，2018年11月預藏刀刃到文男家中談判，刺死文男後逃逸。他投案後一審遭重判無期徒刑，二審時改在法庭內上演悔過大戲，獲判15年，更一審識破他的戲碼，又改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

本案發生於2018年11月底，擔任校車司機已婚的簡男（44歲），與離婚、育有2女的林姓女子（37歲）交往。但林女不想破壞他人家庭，與簡男分手，分手後又與簡男的麻吉、文姓男子（當時40歲）交往。簡男得知後，醋勁大發，與文男交惡。案發當天晚間，簡男約文男到他家中談判，當時林女與2名女兒都在場。但簡男談沒幾句，拿出預藏的水果刀，刺入文男腹部多刀，隨即逃逸。

文男送醫後不治，至於簡男則是在母親的勸說下，到警局投案，檢方依照「殺人罪嫌」提起公訴。一審法院審理時，簡男不願認罪，多方狡辯，一審將他重判無期徒刑。

案經上訴，台中高分院二審審理時，簡男竟在法庭上演大悔過戲碼。他除了認罪以外，還自稱是921受災戶，家有年幼子女需撫養；而無法達成和解是因為他們家太窮，付不起對方要求的鉅額賠償；他還求情，指稱母親為了他還到農會作臨時工，為他支付賠償金，他看到母親如此辛苦，深深悔悟，請求輕判。二審法院因此改判刑15年。

案經撤銷發回，台中高分院更一審時，合議庭發現他二審認罪，目的在於騙取更輕的刑度；此外，法院查看他在看守所的接見紀錄，發現他從未關心過死者家屬，也從未向對方積極表示悔過之意。更一審最後發現他並非真心悔悟，戳破他法庭悔過戲碼，因此又改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

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