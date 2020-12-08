惡男闖屋「不配合就掐死你」！性侵按摩女得逞竟圖再一次

▲陳姓男子掐脖摀嘴，試圖二度性侵按摩女。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子陳正雄，今年3月間明知自己沒錢付按摩費，竟以假帳號約按摩女小瑾（化名）到家中按摩，陳男進屋後隨即壓制小瑾，恫嚇「不配合就掐死你」性侵得逞。幾天後陳男故技重施，又以假帳號打算闖屋性侵小瑾，小瑾機警發覺，大叫救命，並死命將陳男推出鐵門外，免於再被摧殘。一審將陳男判刑5年6月，但高院二審8日改將陳男判刑4年2月。可上訴。

判決指出，陳男於今年3月17日下午，明知自己無力支付按摩費用，還以Line假帳號「開跑了（立夫）」向小瑾約定按摩，而進入小瑾位在台北市中山區的家中。但陳男進門後隨即向小瑾恐嚇：「我是從監獄裡放出來的，沒有錢」，而後掏出100元丟給小瑾，說：「2、3年沒有見女人，很想做」，遂撲至小瑾身上。小瑾大喊救命，陳男竟掐住小瑾脖子恫稱：「不配合就掐死你。」小瑾心生恐懼，遭性侵得逞。

陳男食髓知味，過了2週又以假帳號「雪哥」，約小瑾到家中按摩。小瑾應允後，陳男先到小瑾門口外等候，而後傳訊「上樓了」，誘騙小瑾開門。小瑾一開門，陳男迅速閃身進入屋內，小瑾立刻認出他是上次那匹惡狼，就一手抓住大門門框，一手與陳男拉扯。過程中小瑾不斷大叫救命、尖叫，陳男掐住小瑾脖子、摀住她嘴巴，試圖將小瑾拉出到樓梯間性侵，但始終無法成功。最後陳男放棄，落荒而逃。小瑾報警，警方循線逮捕陳男。檢方對他依照「加重強制性交」、「加重強制性交未遂」2罪，提起公訴。

一審法院審理時，陳男坦承第一次性侵小瑾，但他否認第二次行為有罪，辯稱當時是要補償小瑾，要跟她談和解，但是小瑾一看到他就要把門關起來，那個動作讓陳男很生氣，才會有後續的拉扯動作，當時並沒打算性侵。但小瑾供稱，當天陳男一句話都沒說，也沒拿錢出來，怎能算是和解。法院不採信陳男，一審將他重判5年6月。

案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定陳男第一次性侵有罪，另外他第二次性侵部分，高院認為成立傷害罪，這部分改判1年6月，最後宣告應執行4年2月。可上訴。