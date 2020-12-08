涉嫌誹謗總統文在寅！南韓右翼律師僅憑「一張照片」...遭警逮捕

▲南韓右翼傾向律師康容碩涉嫌誹謗文在寅，遭警方緊急逮捕。（圖／翻攝自Tistory）

記者羅翊宬／編譯

南韓右翼知名Youtube頻道、民間智庫「縱橫研究所」（가로세로연구소，暫譯）的創立者康容碩（강용석）律師，於今（8）日在自家遭到警方以涉及誹謗總統文在寅罪嫌緊急逮捕。

根據《韓聯社》報導，康容碩曾是JTBC電視台政論節目《舌戰》（썰전）固定班底，同時代表大國家黨（한나라당，未來統合黨前身）選上第18屆首爾市麻浦區乙選區國會議員，今年3月涉嫌在其所經營的Youtube頻道拿出一張照片，宣稱文在寅曾經和大邱新天地教會教主李萬熙（이만희）握手，然而經過調查後發現，照片中的與文在寅握手的男子並非李萬熙。

李萬熙涉嫌藏匿信徒名單，妨礙防疫當局進行相關疫調工作，導致新冠肺炎在南韓爆發第1次全國性大流行。

對此，共同民主黨決定在3月控告康容碩散佈謠言、誹謗文在寅。警方表示，曾經在3個月以前就4度傳喚康容碩出席警方調查，但卻始終未獲得對方回應，最後只好申請逮捕令狀。

自從新冠疫情爆發以來，共同民主黨已發現高達280宗散播假消息，其中已向警方舉發183件，而康容碩為首位因散佈假新聞而遭逮捕的知名人物。

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