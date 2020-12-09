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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

特勤吳彥祖之後網友熱議「他」　蘇貞昌身旁隨扈讓人「一眼驚艷」

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪「這隻豬進進出出八次 都豬八戒了」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌接受媒體採訪，身旁隨扈（左）的帥氣外型引起網友討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌近期因美豬議題成為媒體關注焦點，而他身邊一位陽光帥氣的特勤隨扈恰巧被媒體鏡頭捕捉到，被網友截圖引發熱烈討論，陽光的氣息不禁讓人聯想到「影視男神」楊祐寧。據透露，這位「特勤楊祐寧」在圈內的討論度相當高，除了亮眼的外型之外還是個十足的學霸，正在攻讀台大政研所，目前單身。

蘇貞昌近期因美豬議題經常接受媒體訪問，透過電視、網路直播放送下，他身旁的隨扈「特勤楊祐寧」意外受到網友關注。其實早在今年初3月新冠肺炎初期，就有網友在批踢踢、Dcard上討論他，並截圖大讚「保鑣會不會太帥」、「蘇揆的隨扈也太帥了吧，讓人受不了」、「撇一眼就被驚豔到」、「注意很久了終於有人有同感」、「有點像楊祐寧」，還有網友幽默留言「帥度直逼院長」、「比光頭還亮眼」。

▲▼蘇貞昌隨扈激似影視男神楊祐寧（左），被網友封為「特勤楊祐寧」。（合成圖／ETtoday資料照）

▲蘇貞昌隨扈激似影視男神楊祐寧（左），被封為「特勤楊祐寧」。（合成圖／ETtoday資料照）

據了解，特勤楊祐寧編屬於保六第二警官大隊的一員，平時勤務就是貼身保護院長安全，鏡頭下的他總是眼觀四面耳聽八方，相當專注於周圍狀況。

而特勤楊祐寧因外型帥氣早已在媒體圈受到熱烈討論，據透露，他平時工作認真負責，與同事相處融洽，成績相當優異今年還考上了台大政研在職專班，現年29歲的他沒有對象，仍是個黃金單身漢。

不過由於隨扈特勤的工作性質特殊，相關單位仍希望對外低調，避免影響工作。

其實，2020總統大選負責韓國瑜維安工作的「特勤吳彥祖」曾掀起一陣轟動，但隨著選務執勤結束，也較少在鏡頭前曝光，目前於第一警官大隊負責維安工作。

▼「特勤吳彥祖」於2020總統大選期間，負責韓國瑜維安工作 。（資料照／記者吳奕靖攝）

▲「特勤吳彥祖」負責韓國瑜維安的最後一晚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，特勤楊祐寧專注於四周狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪「這隻豬進進出出八次 都豬八戒了」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蘇貞昌隨扈引發網友討論。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蘇貞昌隨扈引發網友討論。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院院長施政報告並備質詢 蘇貞昌堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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