未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警　警一查傻了

▲胡男聽到論及婚嫁的王女被押到酒店下海，急得報警。（示意圖，無關本案／記者張一中攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名胡姓男保全透過網路結識王姓女子，兩人談到論及婚嫁，但小美卻突然說自己家裡欠債，被人擄走帶到酒店下海，讓胡男急得報警。警方追查發現小美的背後是邱姓男子為首的詐騙集團，本月7日再丁男等6人起訴，但小美的真實身分仍成謎。

胡男2017年透過網路結識王女，兩人相談甚歡後交往，期間胡男陸續匯款17多萬元，雙方也互許終身；沒想到，胡男2019年時突然報警，表示王女遭人綁架，被帶到台中的酒店賣淫，需要支付贖金才會放人，但警方問到王女的背景時，胡男卻一問三不知，難以交代。

胡男表示，他確實多次見過王女本人，兩人也談好即將結婚，這次知道王女被擄走才會報警求救。但警方認為胡男的說法有許多疑點，因此決定不打草驚蛇，在邱男等人到台北捷運西門站出口領取贖金時逮現身，一併逮捕2名男子。

警方循線發現，兩名男子的背後是邱姓男子指使的詐騙集團，依詐欺罪嫌送辦，被判4月徒刑，可易科罰金，另兩人則不知道情或不處分。

警方指出，胡男的17萬8000元被匯入指定帳戶，追查發現所有者是丁姓男子等6人，將提起公訴，至於王女的真實身分為何，還有待調查釐清。

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