歡送會溼背秀！南港10警花酒宴全記過...北市唯一女偵查隊長拔官

記者張君豪／台北報導

台北市警局再傳風紀醜聞，南港警分局督察組11月6日接獲檢舉，該警局偵查隊因慶祝吳姓偵查佐榮退，當晚邀約陳姓小隊長及其餘8名偵查佐、隊上警員到北市中山區中山北路一段有女陪侍的鋼琴酒吧喝酒續攤，但疑因有同事沒受邀約「喝香香」餘憤未平、憤而向分局督察組檢舉，當晚督察組臨時編成「靖紀小組」派前4名到該酒吧稽查，當場查獲10名刑警、警員。

▲南港分局驚傳10名刑警到中山區喝花酒，該分局祭出重懲。（圖／資料畫面）

南港警分局督察組表示，當晚接獲檢舉電話後，立即編排勤務前往該酒吧追查，靖紀小組成員當晚10點多進入酒吧臨檢，發現該店雖非中山警分局列管場所，但店內確有女陪侍屬「不正當場所」當時10名警員都在內，並無帶小姐出場、或者秀舞爭風吃醋遭業者報警情事。

南港警分局立刻啟動「自清自檢」內部調查作業，連夜把涉案10名刑警帶回調查，雖然涉足警員都是下班時間喝酒消費，但該酒吧仍屬督察組認定風紀誘因場所，督察組偵訊後祭予陳姓小隊長2支小過處分，其他涉案警員1支小過處分。

另外無辜遭牽連的南港警分局偵查隊長邱桂美，也因內部管理不周連帶處分，遭警分局報請調整職務處分。該分局知情人士透露，邱桂美出身台北市刑警大隊經濟組組長，辦案做事態度認真，且是台北市警局近年來唯一榮昇外勤偵查隊的女隊長，是北市警局眼中的好長官，卻因部屬下班「喝香香」糾紛導致黯然下台。



外傳邱桂美將因此案波及、調回台北市刑警大隊偵五隊擔任隊長、偵五隊隊長胡玉磊則臨危受命派任南港偵查隊隊長，此消息傍晚獲得台北市刑警大隊證實，預計明天就將進行職務調整，市警局及南港警分局希望以明快懲處動作化解近期接連爆發的警界爭議風波。

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