簽約了！南韓政府發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬名民眾明年施打

▲南韓共同民主黨魁李洛淵造訪SK生技，該藥廠代理生產阿斯利康新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，南韓政府今（8）日上午召開記者會發表疫苗預購計畫與現況，在依序與阿斯利康、輝瑞、嬌生楊森、莫德納等全球4大藥廠簽約，並透過COVAX計畫，可取得共7400萬劑新冠疫苗，供4400萬人施打，達南韓總人口88%。疫苗預計明年2至3月陸續抵達南韓，將在分析疫苗安全性與副作用後訂立制度，於明年下半年開放施打。

根據《韓聯社》報導，南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）在8日上午記者會上公開政府目前預購新冠疫苗的進度與計畫，其中向阿斯利康購入2000萬劑（1000萬人施打，1人2劑）、輝瑞2000萬劑（1000萬人施打，1人2劑）、嬌生楊森400萬劑（1人1劑）、莫德納2000萬劑（1000萬人施打，1人2劑），合計共6400萬劑疫苗。

另外，再透過「COVAX全球新冠疫苗計畫」，分配取得來自阿斯利康、輝瑞、法國賽諾菲等藥廠出產的疫苗，可供1000萬人施打。

而目前南韓政府已與阿斯利康成功簽約，並與輝瑞、嬌生楊森、莫德納等藥廠進行具有法律約束效力的協商，預計12月中旬簽署正式契約。

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▲南韓政府已與阿斯利康簽訂契約，購入2000萬劑新冠疫苗。（圖／路透社）

早在疫情爆發後，南韓政府便組成專案小組，與全球各大藥廠持續展開6個多月的協商，如今終於取得成果。朴淩厚表示，隨著明年初國產（南韓）疫苗與治療藥物陸續研發完成，並進入商用化階段，將可建構出一套穩固的防疫體系，及時預防、及時治療。

而針對線上記者提問疫苗價格，朴淩厚解釋，由於目前還在協商階段，擔憂透露價格恐怕影響最終協商結果，僅表示阿斯利康、嬌生楊森的疫苗價格相對便宜，而輝瑞與莫德納在儲備與配送上因須控制在攝氏70度以下，因此價格較貴。

新冠疫苗預計將於明年2至3月抵達南韓，至於將於何時開放接種，朴淩厚表示，「由於疫苗研發時程尚未結束，且其安全性與效能恐怕還是令人擔憂的問題，因此將視國內疫情發展，並且觀察國外疫苗施打進度與是否出現副作用等，調整開放施打時間。」

屆時，南韓政府將開放高齡人士、團體設施居民、慢性疾病者等高感染風險族群，以及醫療人員、警察與消防員、公務員、軍人優先施打，且疫苗接種前須先獲得本人同意。

至於藥廠是否要求政府能給予疫苗出現副作用時的「免責權」，疾病管理廳醫療安全預防局長梁東橋（양동교，音譯）透露，在全球大部分國家與各藥廠的標準契約書中，皆含有「免責權」相關條文內容，以此為條件，才方便進行協商優先預購疫苗。

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