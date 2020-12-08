周日冷空氣挑戰冷氣團「急凍15°C」　明全台有雨、高山有望降雪

▲下波冷空氣周日來襲，強度有機會達冷氣團等級。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到東北季風加上南方雲系北抬影響，明天全台都有機會下雨，其中，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨或豪雨機率。下波冷空氣周日來襲，強度有機會達冷氣團等級，屆時全台有感轉涼，北部低溫下探15度，空曠地區還會再更低。

氣象預報員陳建安表示，明天東北季風影響，加上南方雲系北抬，全台都有機會下雨，北部、東半部雨勢較明顯，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨或豪雨發生；中部及花蓮有短暫雨，南部及台東也有局部短暫雨。至於氣溫方面，明天各地低溫為18-21度，北台灣高溫20-21度，一整天感受較涼，其他地區則約22-25度。

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▲明天東北季風影響，加上南方雲系北抬，全台都有機會下雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周四到周六，冷空氣稍減弱，環境場還是吹東北風，雨區只剩下北部、東半部，中南部恢復到多雲或多雲到晴天氣。各地氣溫也會略回升，北部低溫回升至20度，高溫約24-25度；中南部因為天氣晴朗，回溫較明顯，中部高溫27度，南部可來到30度上下。

周日開始至下周二，會有另外一波東北季風影響，強度接近大陸冷氣團，氣象局表示，這段期間各地都會有明顯降溫感受。

▲周日冷空氣逼近冷氣團，北台灣最冷，低溫下探15度，沿海空曠氣溫會再更低。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

其中，北台灣最冷，低溫下探15度，沿海空曠氣溫會再更低，中南部維持多雲到晴，低溫17度，沿海空曠15-16度。不過，南部高溫會有26-27度，要特別注意日夜溫差大狀況。

另外，氣象局指出，明後兩天由於南方水氣北抬，如果溫度跟水氣搭配得好，3000公尺以上高山有機會下雪。

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