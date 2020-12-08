南北水氣夾擊！「全台下2天」周三雨最多　下波更強冷空氣探13度

▲今起兩天全台有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

南北水氣夾擊！天氣風險公司總經理彭啟明今天（8日）表示，北方高壓東移，南方有低壓系統發展東移，台灣附近的天氣轉趨不穩定，配合上低壓帶來的水氣，今和周三有波雲雨帶通過台灣，降雨將會增多；另外，周日下半天開始到晚上，新的一波冷空氣逐漸報到，北台灣空曠地區低溫有機會降到13、14度。

彭啟明在臉書說，這幾天大致維持類似天氣，不過，整體而言水氣增多，東北部雨勢可能略增強加大，西半部雲量逐漸增多轉偶陣雨，中南部有機會下點雨，這是很不一樣的地方。

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彭啟明指出，目前南海上正有一個東風波擾動，小低壓正往越南方向移動，暖濕的水氣會透過中層大氣往北傳送，加上北方高壓東移，南方有低壓系統發展東移，台灣附近的天氣轉趨不穩定，配合上低壓帶來的水氣，今和周三有波雲雨帶通過台灣，降雨將會增多。

▼水氣從原本的北部、東半部，已逐漸擴展到中部。（圖／氣象局）

▼今晨0時至8時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，迎風面的東北部到北部及東半部，這兩天雨勢會較大一些，會比綿綿細雨還要強，由於已經連續下了很久時間，仍要注意土石的滑動；大家最關心的中南部雨勢，主要應該是要靠山區容易有降雨，預估最多10至30毫米，平地降雨則較少可能是偶飄雨，雖雨量可能不多，無法一次紓解旱象，但在乾旱時期，任何一滴雨都是彌足珍貴，今、周三或到周四可期待。

彭啟明提到，周四開始，系統又逐漸回到東北風為主天氣，北部、東北部仍持續陰沉偶雨，要轉晴都還遙遙無期，中南部逐漸轉情，類似天氣到周六。

彭啟明提醒，周日下半天開始到晚上，新的一波冷空氣逐漸報到，這波北方冷高壓南下，整體來說比前幾波結構更好更強一些，低溫的時間點會落在下周一、下周二，北台灣空曠地區低溫有機會降到13、14度，都會地區低溫也有可能到15度上下，是否會到習慣上定義的冷氣團的程度，就有待觀察。

彭啟明說，近期東亞就是入冬一波波有時間序列的冷高壓逐步南下，在中國北方的低溫，每周都破入冬新低紀錄，整體大環境上，是相當正常的冬季特徵，還沒有特別冷的跡象，不過，相較這幾年大家習慣的全球暖化下的暖冬，有些人會感覺仍較冷；而冷空氣要到台灣，強度上都減弱不少，東北部陰雨的天氣仍持續。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風和南方雲系影響，各地雲量偏多也有降雨機率，其中北台灣和宜蘭降雨較明顯，中部和花蓮也會慢慢轉為下雨天氣，中部上半天還沒很明顯，但下半天易有雨，而南台灣部分地區也會下雨，民眾外出記得攜帶雨具。

劉沛滕說，南方雲系影響到周三，又以周三水氣最多。氣象局提醒，周三基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

劉沛滕分析，東北季風周四減弱、水氣減少，各地較穩定、略回溫，北台灣低溫可來到20度出頭，相對溫暖一點；但周四至周六仍有點偏東北風、偏東風，北部、東半部多少還是有些降雨。

劉沛滕表示，下波東北季風增強時間往後延到周日，目前預報北部低溫15、16度，仍有變化可能；時序進入12月中，越來越有降溫，是否能達到冷氣團強度還要再看，但目前預報是還沒有。