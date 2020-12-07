入冬最強冷空氣挑戰「首波冷氣團」　明起降雨範圍擴大雨區出爐

▲入冬最強冷空氣周日襲，有望挑戰今年首波冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

入冬最強冷空氣周日襲，有望挑戰今年首波冷氣團！氣象局表示，未來一周有2波冷空氣南下，目前第一波即起影響至周三，最低溫約17度，加上南方雲系影響，明降雨範圍較廣；第2波冷空氣周日起影響到下周二，強度預估會是今年入冬以來最強，北部低溫下探僅剩15度。

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▲本周將有2波冷空氣影響，第二波強度有望挑戰今年首波冷氣團。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，目前已有一波冷空氣南下，預估影響至周三，北部低溫下探17度、中南部約19-20度。降雨部分，東北風配合南方雲系帶來水氣，明起降雨範圍較廣，迎風面北部、東半部有雨之外，中南部也可能有短暫降雨。其中，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區周三可能會有局部大雨或豪雨發生。

周四到周六冷空氣稍減弱，但大致上還是東北風影響天氣，氣溫回升不會很明顯，北部高溫23度，中南部26-29度，各地低溫19-21度。

▲周日又有東北季風增強，強度是入冬以來最強，有望挑戰今年首波冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周日又有東北季風增強，強度是入冬以來最強，有望挑戰今年首波冷氣團。氣象局表示，下波冷空氣自周日起影響至下周二，預估下周一、二為最低溫時刻，北部高溫17度，中部21度，南部25度；低溫方面，北部下探15度，其他地區為17-20度。

氣象局表示，目前預報周日這波冷空氣，台北低溫為15度，屆時是否會達到冷氣團強度還要再觀察。根據統計，往年首波冷氣團約在11/10-12/15之間報到，過去最晚一次是到1月才有，今年還在正常範圍內。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，周日另一波「東北季風」挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降；下周一晚、周二清晨氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫！但是否能達「大陸冷氣團」（氣象局≦14度）的強度？因是末期的模擬，有「不確定性」，需要再觀察。

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