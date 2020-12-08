全台變天連下2天！豪大雨熱區出爐　入冬最強冷空氣周日急降溫

▲今民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中南部終於也要下雨了！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（8日）和周三各地有降雨機率，其中以周三水氣最多。氣象專家吳德榮提醒，周日另一波東北季風挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降，下周一晚、下周二晨將創入冬以來的最低氣溫，但是否能達到大陸冷氣團的強度，還要再觀察。

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

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▲▼今晨0時至5時半累積雨量仍以北部、東半部為主，但雨區會逐漸往中南部擴展。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風和南方雲系影響，各地雲量偏多也有降雨機率，其中北台灣和宜蘭降雨較明顯，中部和花蓮也會慢慢轉為下雨天氣，中部上半天還沒很明顯，但下半天易有雨，而南台灣部分地區也會下雨，民眾外出記得攜帶雨具。

劉沛滕說，南方雲系影響到周三，又以周三水氣最多。氣象局提醒，周三基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

劉沛滕分析，東北季風周四減弱、水氣減少，各地較穩定、略回溫，北台灣低溫可來到20度出頭，相對溫暖一點；但周四至周六仍有點偏東北風、偏東風，北部、東半部多少還是有些降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，下波東北季風增強時間往後延到周日，目前預報北部低溫15、16度，仍有變化可能；時序進入12月中，越來越有降溫，是否能達到冷氣團強度還要再看，但目前預報是還沒有。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風仍強，新竹以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；中層水氣逐漸移入，含水量雖不多，苗栗以南雲量漸增，局部短暫雨的機率逐漸提高，北台濕涼，其他地區因雲量漸增、高溫略降。



吳德榮指出，周三白天至周六東北季風及冷空氣逐日減弱，氣溫逐日緩升；周三、周四中層水氣持續移入，形成12月並不多見、全台皆有降雨機率的天氣，新竹以北及東半部有局部雨，苗栗以南有局部短暫雨，但仍以迎風面降雨較明顯，背風面雨量很少；周五、周六新竹以北及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨的機率。



吳德榮提醒，周日另一波東北季風挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降，下周一晚、下周二晨氣溫降至最低，將創入冬以來的最低氣溫，但是否能達冷氣團（台北市氣象局測站≦14度）的強度，模式模擬仍在微調中，需要再觀察。