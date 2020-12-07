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首波冷氣團來襲？將創「入冬最低溫」　今大雪北北基宜防2天豪雨

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▲▼2019.03.08冷氣團南下，台北地區寒冷多雨 。（圖／記者湯興漢攝）

▲北北基宜豪大雨，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

今是24節氣的「大雪」，入冬首波大陸冷氣團將報到？氣象專家吳德榮表示，周日另一波東北季風挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降，下周一晚、下周二晨氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫，但是否能達大陸冷氣團（台北市氣象局測站≦14度）的強度？需要再觀察。

中央氣象局今天（7日）清晨對宜蘭縣發布「豪雨特報」，對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，東北季風影響，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨，大台北山區及基隆北海岸亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在南投縣中寮的16.3度。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼北部、東北部持續有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區雨勢較為明顯且持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、大台北平地和花東、恆春半島有短暫雨，新竹以南為多雲；今晨各地低溫18至20度，北部、東北部白天高溫20至23度，其他地區26至29度。

林定宜說，今下半天東北季風強度會再增強一些，周二高溫會再降1、2度，至於低溫則差不多；而周二雨區和今類似，其中宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區仍有局部大雨或豪雨發生機率。

林定宜表示，周二南海有中高層水氣順著氣流飄到台灣上空，周二、周三中南部雲量稍增多，周三、周四山區有可能下雨；這波東北季風到周三稍減弱，周六、周日下一波東北季風增強，降溫情形還會比這波再明顯，屆時北部、東北部和東部再轉涼，但低溫會降到幾度，等時間近一點再看。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今冷空氣續減弱，氣溫略升，東北季風仍偏強，桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大，北台仍偏濕涼，中南部多雲時晴、日夜溫差大。

吳德榮指出，周二東北季風仍強、氣溫略降，水氣增，桃園以北及東半部有局部雨，新竹偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；周三至周六東北季風減弱、水氣仍多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，冷空氣減弱、氣溫逐日緩升。

至於背風面中南部，吳德榮分析，周二至周六大部分時間為多雲時晴的天氣，但有時有中層水氣所形成的雲系自南方移入，含水量雖不多，但會使雲量增多，並為部分地區帶來零星降雨的機率。

吳德榮提醒，周日另一波東北季風挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降，下周一晚、下周二晨氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫，但是否能達冷氣團的強度？因是末期的模擬，有不確定性，需要再觀察。

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