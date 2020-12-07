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水彈夜襲4縣市！「豪大雨」猛砸2天全台有雨　下波更強逼近冷氣團

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▲▼ 。（圖／中央氣象雲）

▲下波更強逼近冷氣團，氣象局觀察中。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員徐仲毅表示，8至12日（周三至六）冷空氣稍減弱，但到了13日（周日）有一波更強東北季風南下，未來一周迎風面北部、東半部天氣濕冷，中南部受南方雲系影響，明後兩天雨勢明顯，除北東之外，中南部也有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭9日前有局部豪大雨發生機會。

氣象局7日晚間9時30分針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，受東北季風影響，7日晚至8日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生機率，因連日降雨，山區請注意坍方及落石。

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▲▼ 。（圖／中央氣象雲）

▲▼ 。（圖／中央氣象雲）

▲東北季風增強、南方雲系北移，使得降雨範圍擴大。

北方冷空氣8日清晨起逐漸南下，氣溫下降，東北風風速將逐漸增強，並搭配南方雲系北移，台灣降雨範圍將擴大。氣象局預報，受東北季風及南方雲系影響，8日水氣增加，北部及東北部容易下雨、降雨時間長，中部及花蓮也有短暫雨，南部及台東有局部短暫雨，全台都有降雨機率；北東一整天氣溫約18至20度，感受較涼，其他地區低溫約18至21度。

預估這樣天氣將持續至9日，氣象局表示，東北季風加上南方雲系影響，9日水氣明顯偏多，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢最明顯，有局部大雨或豪雨發生機率。10日至12日（周四至六）台灣附近仍為東北風環境，氣溫稍微回升，北東感受稍涼，北東、恆春半島仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率較高，中南部山區在10、11日仍有局部短暫雨。

13日至15日（周日至下周二）另一波東北季風增強及影響，各地天氣轉涼；迎風面的北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中仍以基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較為明顯且持續，其他地區為多雲到晴；這波東北季風強度較強，是否會達到大陸冷氣團的強度，氣象局會持續觀察。

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▲▼ 。（圖／中央氣象雲）

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