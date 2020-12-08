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科技公司跨足金融　陸銀保監會：要關注「大而不能倒」風險

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▲▼中國銀監會主席郭樹清。（圖／CFP）

▲大陸銀保監會主席郭樹清。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸銀保監會主席郭樹清8日出席新加坡金融科技節，他表示，大陸金融科技應用整體上在法律規範風險與監管等方面是「摸著石頭過河」，遇過不少問題，也累積了一些經驗教訓，「一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營，必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，及時精準拆彈，消除新的系統性風險隱患。」

郭樹清指出，P2P網貸機構本來定位為金融信息中介，但在實踐中，絕大多數機構事實上開展了信貸和理財業務，14年裡先後有1萬多家P2P上線，高峰時同時有5000多家運營，年交易規模約3萬億元，壞帳損失率很高，「近年來，我們持續清理整頓，到11月中旬實際運營的P2P網貸機構已經全部歸零。」

郭樹清提到，過去一個時期裡，一些第三方支付公司對客戶網絡購物備付金附加投資理財功能，投資收益遠高於同期銀行存款利率，而且可以隨時贖回，對銀行存款和正常資管市場帶來很大衝擊。

▼螞蟻金服為大陸科技公司跨足金融領域的顯著例子。（圖／CFP）

▲▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

郭樹清指出，這種投資方式類似於貨幣市場共同基金（MMMF），但沒有受到同等性質的監管，存在違法違規，包括洗錢等隱患，「現在，第三方支付公司已將備付金統一繳存至央行，附加的投資理財產品回歸貨幣基金本源。」

郭樹清表示，面對金融科技的持續快速發展，將堅持既鼓勵創新又守牢底線的積極審慎態度，切實解決好面臨的新問題新挑戰。

郭樹清強調，金融科技行業具有「贏者通吃」的特徵，大型科技公司往往利用數據壟斷優勢，阻礙公平競爭，獲取超額收益，傳統反壟斷立法聚焦壟斷協議、濫用市場、經營者集中等問題，金融科技行業產生了許多新的現象和新的問題，「我們可能需要更多關注大公司是否妨礙新機構進入，是否以非正常的方式收集數據，是否拒絕開放應當公開的信息，是否存在誤導用戶和消費者的行為等。」

郭樹清還說，必須關注新型「大而不能倒」風險，少數科技公司在小額支付市場佔據主導地位，涉及廣大公眾利益，具備重要金融基礎設施的特徵，「一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，及時精準拆彈，消除新的系統性風險隱患。」

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