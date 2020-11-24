螞蟻戰配基金開放贖回同日　阿里巴巴張勇：將積極學習國家政策

▲張勇2019年接替馬雲，成為阿里巴巴集團董事局主席。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸官方高舉網路平台反壟斷大旗下，螞蟻科技集團不只上市告吹，其5支戰配基金也開放贖回。在此背景下，阿里巴巴集團董事局主席張勇23日對國家政策做出表態，稱中央就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，是非常及時和必要的，阿里將積極學習和響應國家的政策和法規，用更高的要求，建設更為健康的平台經濟。

張勇23日在浙江烏鎮，出席第七屆「世界互聯網大會」，並於主論壇發表演說。他提到，中國數位經濟發展領先全球，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，得益於中國這個全球最大的市場。

張勇說，數位化成為中國抗擊疫情、走出疫情、恢復經濟的助力，也正在為全球經濟的發展注入動能。為了保障互聯網和數位經濟更為有序健康的發展，國家有關部門正在就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，這是非常及時和必要的。

▲螞蟻科技集團上市告吹。（圖／視覺中國）

他提到，對於平台經濟未來的發展，阿里將積極學習和響應國家的政策和法規，用自身更高的要求建設更為健康的平台經濟。

螞蟻金服為阿里巴巴集團2014年分拆出的關聯企業，主營第三方支付平台「支付寶」業務，背靠淘寶網等資源，被賦予理財能力，向客戶提供信貸、消費金融業務，還拓展到區塊鏈、雲計算、AI服務領域等。

2020年，螞蟻金服改名為螞蟻科技集團（ANT Group），擬在11月5、6日在香港H股、上海A股掛牌，募資規模近350億美元，為全球有史以來最大的首次公開發行（IPO），惟上市前夕遭大陸金融監管機構約談後喊卡。

當時，不只大陸證監會、銀保監會、人行都發表網路金融新規，人行旗下媒體《金融時報》也刊文點名，阿里、騰訊、百度、京東等網路科技公司成長迅速、體量巨大，向金融領域滲透發展，造成「市場壟斷」、「不公平競爭」，甚至「大到不能倒」或黑箱、監管套利等一系列風險，官方需加強監理科技的進步，縮緊尺度。

在螞蟻集團上市喊卡半個月後，基金公司易方達、華夏、匯添富、鵬華、中歐在20日公告，旗下五檔參與戰略配售螞蟻的創新未來18個月封閉運作混合型基金將增設B類基金份額，在23日生效，提供1,360萬基金持有人退出的選擇。

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