【英語多益通】螞蟻金服上市喊卡　IPO是什麼意思？

▲ 螞蟻金服。(圖/視覺中國)

文/李海碩

近期最大的新聞除了開完票仍餘波蕩漾的美國總統選舉之外,大概就是全球最大IPO螞蟻集團上市停止的事件了。大家會如此關注,不只是螞蟻集團有超過三千億美金(約九兆新台幣)的估值,更因為若成功上市,將成為史上最大IPO,上市後的行情與成長增值利益不可小覷。

今年的上市新聞不少,除了螞蟻集團之外,藏壽司與BWM的臺灣代理汎德永業也是本年度企業股票上市的大新聞。本篇文章中我們就一起來看看在上市櫃的投資相關英文有哪些,投資領域也是多益情境重點,請各位學習者萬萬不可輕忽唷!

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、最基本的用詞:集團與公開上市

雖然這家公司中文是螞蟻金服(金融服務),但是英文中所有的媒體都直接使用集團的正式稱呼Ant Group。這也是多數大企業體主要的整體名稱使用方式,例如長榮就是Evergreen Group,旗下有超過15個事業體,花旗集團則稱為Citigroup。這樣的稱呼方式是業界的常態,請務必要與一般人群的定義區分開來。

Groups of people are swarming toward the supermarket before the typhoon.

(在颱風前人群蜂擁前往超市。)

The current group Executive Director has announced the retirement date.

(現任集團執行董事已經公告退休日期。)

公開上市的英文邏輯跟買賣完全無關,而是「首次公開提供(給各界購買股票的機會)」,正式英文為IPO(initial public offering)。initial的意思是初始的,offer則是提供。

The company plans to file for its IPO as early as next month.

(該司計畫最早下個月提出公開上市。)

在英文中offer還有其他很多重要的意思,例如談判時常用的這句話:

I am afraid that is my best offer .

(恐怕這是我最好的條件了。)

或是當作「提供協助」時的用法:

He offers to come on weekends and work extra hours.

(他願意在週末前來並且加班。)

二、估值:讓你的公開上市陳述更專業

在聊到公開上市時,一定逃不了的就是估值的說法。我們先來看例句。

The R&E Real Estate Company is valued at US$72 billion.

(R&E房產公司估值為美金七百二十億元。)

這邊的value是當成動詞,從名詞的value轉品而來。在使用上,最需要辨異的有三個字:value價「值」、price價「錢」、prize獎項。

A lot of medical practitioners have paid the ultimate price in the fight against COVID-19.

(許多醫療從業人員都在這次與COVID-19的戰爭中付出了最高的代價。)(為「逝去」的委婉用法)

The value of art is often more than the numbers on the price tag.

(藝術的價值往往更勝價格標籤上的數字。)

The chorus team has won five consecutive first prizes .

(該合唱團已經連掄五元。/該合唱團已連續五年得第一名。)

而從value又會延伸出兩個經常弄混的用法:valueless與priceless。這兩個用法只要好好分析好意思就不會記錯。less是沒有,value是價值,所以valueless是沒有價值的事物。但是price是價錢,所以如果是priceless,意思就變成無價了。value如果要變成有價值的語詞,最常使用的用法是valuable。

The new technology will deem its predecessors valueless .

(這個新科技將讓其先行技術毫無價值。)

Friendship is priceless .

(友誼無價。)

Please do not leave valuables in your vehicle.

(請勿將有價值的物品留在車輛中。)

三、多益會出現的投資產品

IPO之後當然就會有股票。最常提到的三大投資產品就是股票(stock)、債券(bond)、期貨(futures)。而在多益考題中,幾乎都只會出現股票,債券與期貨是鳳毛麟角的存在。關於股票等相關語詞的說法,可以參考先前OPEC+達成減產協議時的學習文章,有針對漲跌用法的完整說明與介紹。股票的一股說法是用share,因為每一股都分了母體公司的一部分。

Generally, there are 1000 shares per stock in Taiwan.

(一般而言,臺灣股票每張一千股。)

四、其他讓你談這個主題時感覺更專業的資訊

螞蟻集團在提供金融服務上以更強的科技力見長,尤其是雲端運算(cloud computing)與區塊鍊平台(blockchain platform)的能力。也因此,他們自稱不是fintech公司,而是「techfin」公司。

fintech是Financial Technology的縮寫,亦即金融科技,是近年來科技上最重要需要學會的字詞之一;而techfin則是科技金融。需要特別注意的是這並不是螞蟻集團獨創的字詞,而是從2017年就開始發展的概念,螞蟻集團只是多次公開表現他們的身份認同更加偏向techfin。

為什麼大家這麼重視螞蟻集團呢?因為光是2020上半年,螞蟻集團的獲利就高達美金32億,剛好是同為網路第三方支付商PayPal同期16億的兩倍。

【多益模擬題型】

1. Please don’t leave your _____ inside the car. Thieves may break windows to get it.

(A) value

(B) valuable

(C) valuing

(D) valueless

2. _____ at USD$15 billion, the company will start its IPO next week.

(A) Value

(B) Values

(C) Valuing

(D) Valued

解析:

1. 正解為(B)。題意為「請不要把您的有價事物留在車內。小偷可能會破窗取之。」因此正解為(B)有價值的事物。(A)作為人的價值時意思為價值觀,(C) valuing作為動名詞意思為估值,(D)為形容詞「沒有價值的」。

2. 正解為(D)。題意為「估值為150億美金,該司將於下週開始上市。」本句為典型的分詞構句結構,公司是「被估值」的而不是自己估值的,所以需要使用具有過去分詞的被動式。僅有(D)為過去分詞,故答案為(D)。

延伸閱讀》疫情期間貨櫃超搶手!來學海運的英文