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陸前銀監會主席：螞蟻金服要遵循金融業的基本規律

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▲▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

▲螞蟻金服。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國政協經濟委員會主任、前銀監會主席尚福林14日表示，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻金服這樣的金融業態，都應該遵循金融業的一些基本規律，「要提高市場效率，同時還要防範風險。」

尚福林指出，金融的作用是通過更好地配置資源，使得市場效率更高，但一個金融風險就可能使原來做的成績都會退回去，而且損失可能還會更大，「始終是要強調效率、公平、風險找到一個均衡點。」

尚福林認為，服務現代化的經濟體系建設，重點是要發揮金融對科技創新的支撐推動作用，加大對「兩重一新」等重點領域和先進製造業、戰略性新興產業的支持力度，推動經濟體系優化升級，大力發展普惠金融，加強民營、小微、三農等薄弱領域的金融支持，同時推動金融機構向實體經濟合理讓利。

▼螞蟻集團實際控制人馬雲。（圖／視覺中國）

▲螞蟻金服CEO井賢棟：區塊鍊就像網路泡沫期「幾年內可能破滅」。（圖／視覺中國）

尚福林提到，要堅持穩健的貨幣政策，加強和改進金融宏觀調控，防範國外超常規貨幣政策和經濟過度金融化引發的貨幣溢出效應和輸入性風險，平衡好境外與境內關係，平衡好經濟增長和就業民生的關係，平衡好對沖疫情影響與保持金融穩定的關係，在多重目標當中尋求動態平衡，做好跨週期政策設計。

尚福林指出，要為實體經濟發展營造適宜的貨幣金融環境，保持適度貨幣增長，滿足合理充裕的流動性需要；促進社會融資規模合理增長，支持經濟發展；保持物價總體平衡。

尚福林表示，要堅持深化金融供給側結構性改革，優化融資結構，提升直接融資比重，大陸資本市場在金融市場當中還確實是個短板，「深化銀行體系改革，加快構建多層次、廣覆蓋、有差異的大中小合理分工的銀行機構體系，繼續完善公司治理，強化股東股權和關聯交易監管。」

尚福林強調，要堅持防範和化解金融風險的底線，鞏固前期治理成果，防範化解風險，研究對跨市場、跨行業、跨領域交叉性的金融風險，創新風險處置方式，穩妥推進高風險機構風險化解，要提升金融監管效能。

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