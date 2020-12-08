路透：美今年對台軍售已達1441億　飛彈無人機資通系統在列

▲F-16戰機。（圖／翻攝AIT）

文／中央社台北8日電

美國政府於美東時間7日宣布對台2.8億美元的「野戰資訊通信系統」軍售案。路透社報導，華府在與北京關係緊張之際，今年以來對台軍售已達51億美元（約合新台幣1441億）。

路透社彙整2020年美國政府知會國會的對台軍售時間序列：

● 12月7日

價值2.8億美元的「野戰資通系統」（Field Information Communication System）。

● 11月3日

價值6億美元的4架MQ-9B無人機。這是川普政府今年7月鬆綁精密和嚴防外洩的無人機技術出口政策以來，首度出售這類無人機。

▲美國國防部11月3日宣布批准售台4架MQ-9B海上衛士無人機（圖），總額約6億美元。（圖／ General Atomics）

● 10月26日

售台100枚由波音與麥道等公司共同研發的魚叉飛彈岸置防衛系統（HCDS），價值高達23.7億美元。

● 10月21日

宣布售台3項武器系統，包括增程距外陸攻飛彈、遠程精準火力打擊系統及F-16新式偵照莢艙等3項武器系統，價值計達18億美元。

內容包含洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）生產的車載多管火箭「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System）、AGM-84H距外增程攻陸型飛彈（SLAM-ER）及波音生產的相關設備，還有航電大廠柯林斯航太（Collins Aerospace）製造的6套MS-110光電偵照莢艙。

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