鴻海墨西哥廠遭駭！勒索市值近10億比特幣　商業文件被公開

▲鴻海富士康LOGO。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

資安新聞網站Bleeping Computer報導，鴻海在墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）組裝廠感恩節週末期間遭勒索軟體「DoppelPaymer」攻擊，竊取未加密文件，並要求支付1804枚比特幣（目前市價約3450萬美元，約新台幣9.9億元）。

文中提到，鴻海墨西哥華雷斯城廠區於2005年設廠，在該地組裝運輸電子設備至北美、南美地區，但資安界消息人士現已證實，該廠確實在11月29日遭到駭客攻擊，且自此之後，官方網站內容無法瀏覽。根據外流的勒索函，駭客要求鴻海支付1804.0955比特幣贖金，換算市值約莫3468.6萬美元（約新台幣9.9億元）。

DoppelPaymer接受外媒採訪時證實，攻擊對象僅止於鴻海北美廠區，並非針對整個公司，同時宣稱已加密該廠文件，竊取100GB未加密文件，刪除20至30TB備份資料。根據DoppelPaymer周一公布在網站的資料，鴻海部分一般商業文件及報告已被公開，但並未包含財務訊息及員工個資。

這並非DoppelPaymer首次針對企業端發動攻擊，包括墨西哥石油公司（Pemex）、法國跨國製作發行公司Banijay Group SAS都曾是受害者。

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