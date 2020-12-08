白宮貿易顧問狂轟拜登…涉「利用公職」影響選情！　將由川普處分

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國特別檢察官辦公室今天表示，總統川普貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）任職期間攻擊當時的民主黨籍總統候選人拜登，對聯邦法律明知故犯。

路透社報導，聯邦監督機構特別檢察官辦公室（Office of Special Counsel）在致川普的13頁報告中對這個結論做出解釋，讓川普決定是否對納瓦洛做出「適當的紀律處分」。

特別檢察官辦公室正在持續調查川普陣營和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）違反「海契法」（Hatch Act）的其他相關指控。海契法於1939年通過，對聯邦雇員參加政治活動有所限制，僅總統和副總統不受此限。

特別檢察官辦公室表示：「特別檢察官辦公室的調查判定，納瓦洛博士透過官方媒體露面與官方推特（Twitter）帳號從事政治活動，違反海契法禁止使用其職權或影響力影響選情的規定。」

報告指出，納瓦洛在5月26日到10月19日間，至少在6次以其官方身分接受媒體訪問時抨擊拜登和搭檔賀錦麗（Kamala Harris）。

報告表示，納瓦洛經常攻擊拜登與中國間的關係，有時指控拜登「妥協了」且容易「被中國收買」，甚至稱呼他為「北京拜登」。

特別檢察官辦公室表示，納瓦洛選擇不回應這份報告，還說納瓦洛雖然受過海契法培訓，甚至在特別檢察官辦公室展開調查後，仍持續從事上述行為。

白宮目前並未對此發表評論。

特別檢察官辦公室在報告中表示，白宮顧問辦公室曾聲稱納瓦洛並未違反海契法，且納瓦洛「對於拜登和他向中國卑躬屈膝」的說法是一種基於政策的事實陳述，他以官方身分發表這番言論是說得過去的。

不過特別檢察官辦公室表示，事實並非如此。

特別檢察官辦公室表示：「以官方身分行使職權的聯邦雇員，為黨派政治辦公室發表意圖鼓勵他人投票或不投給某位候選人的言論，或者宣傳或貶損那位候選人的競選活動時，就違反了海契法，正如本案。」

「納瓦洛博士違反了海契法，正是因為他從事這樣的活動。」

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