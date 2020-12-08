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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

選後首次！美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」　國防部證實

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▲美國國防部，五角大廈。（圖／路透社）

▲美國國防部，五角大廈。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

美國國防安全合作署（DSCA）7日宣布，美國國務院批准對台灣出售「野戰資訊通信系統」，目前已進行「知會國會」程序，最快在1個月後生效，估計總價為2.8億美元（約台幣79.14億元）。

美國國防安全合作署指出，此次軍售案中包括154個通資節點、24套中繼系統、8套網管系統，涵蓋野戰資訊通信系統、人員培訓、後勤維修等相關資源，總價為2.8億美元，此軍售案可透過此系統提供機動化且安全的通信能力，有助於台灣實現軍事通信能力現代化的目標，支援任務及作戰需求，台灣在接受此批裝備後也可以迅速部署於部隊之中。

國防部今（8）日表示，美國政府於美東時間12月7日就「野戰資訊通信系統」2.8億美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國繼前3次對臺軍售5項武器裝備之後，持續依「臺灣關係法」及「六項保證」供售我所需之防禦性武器，可強化資訊通信能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部強調，此次軍售顯示美方協助我國強化整體防衛戰力的承諾不變，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，以維護臺海區域的和平穩定。

這是美國大選後首次宣布對台軍售，也是今年以來第6度、川普任內的第11次。

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