快訊／超音速第一人！美國傳奇飛官葉格過世　享壽97歲

▲ 美國前空軍飛行員葉格（Chuck Yeager）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國前空軍飛行員葉格（Chuck Yeager）堪稱航空史傳奇英雄人物，是首位突破音障的飛行員。根據外媒最新消息，他已於7日晚間過世，享壽97歲。

葉格妻子唐杰羅（Victoria Scott D'Angelo）稍早透過丈夫官方推特表示，他的丈夫是美國最偉大飛行員，「我深感悲痛，但我必須告訴你們，我的一生摯愛查克葉格將軍已於美東7日晚間近9時過世」，背負著愛國、冒險、力量象徵的葉格將會被世人永遠銘記在心。

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

1947年10月14日，葉格駕駛實驗機貝爾X-1（Bell X-1）在1.37萬公尺天空中，飛到了1.06馬赫的高速，正式宣告突破音障。

當年，貝爾飛機公司（Bell Aircraft Company）與國家航空諮詢委員會（NACA也就是NASA的前身）正在合作開發一款非常特別的飛機，唯一目的就是要突破音障，最後經過數次調整，貝爾X-1成為人類首款「飛破」音障的飛機，葉格也一夜成名，成為人人皆知的傳奇飛官。

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