快訊／超音速第一人！美國傳奇飛官葉格過世　享壽97歲

▲ 美國前空軍飛行員葉格(Chuck Yeager)。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國前空軍飛行員葉格(Chuck Yeager)堪稱航空史傳奇英雄人物,是首位突破音障的飛行員。根據外媒最新消息,他已於7日晚間過世,享壽97歲。

葉格妻子唐杰羅(Victoria Scott D'Angelo)稍早透過丈夫官方推特表示,他的丈夫是美國最偉大飛行員,「我深感悲痛,但我必須告訴你們,我的一生摯愛查克葉格將軍已於美東7日晚間近9時過世」,背負著愛國、冒險、力量象徵的葉格將會被世人永遠銘記在心。

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.