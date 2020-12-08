蔡英文：大陸持續構成威脅　台灣與理念相近國打造互利夥伴關係

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日出席「2020台美日三邊印太安全對話」國際研討會時表示，中國大陸持續對國際秩序和區域情勢構成威脅，但台灣持續與美國等理念相近國家打造互利夥伴關係，共同因應各項挑戰。

蔡英文表示，香港運動、美國大選等，都是近期對區域地緣政治，有重大的影響，特別是民主人士遭到逮補，這些都顯示了民主的重要性，不然就是屈從於威權。

蔡英文表示，在全球疫情肆虐、國際經濟挑戰之下，各國展現韌性的一年，台灣則持續與美國、日本等理念相近的國家打造互利夥伴關係。

蔡英文表示，中國大陸在南海的擴張行為，以及各種挑戰國際秩序的行為，台灣也每天面對來自對岸的軍事威脅，可以理解到，安全威脅的壓力，甚至對能源、資訊安全等非傳統安全領域的重要性。

蔡英文指出，美台「全球合作暨訓練架構」（GCTF）就是集合各國官員、專家，一起應對各項非傳統安全議題，以及新興挑戰的好機制，她樂於看見日本去年成為共同主辦第三方，而瑞典、澳洲、荷蘭等國也陸續加入。

最後，蔡英文提到，各國僅管面臨威脅、挑戰，但台灣致力於捍衛民主體制、以及自由的生活方式，疫情讓各國更加互相理解，從歷史的經驗上，台灣意識到遭遇重大挑戰時，只要攜手合作並堅持共享的自由、民主價值，一定可以克服難關。