快訊／300天首見！浙江台商持「陰性證明」返台　隔離12天確診

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案分別從印尼(案718)及中國大陸(案719)入境。值得注意的是，自陸入境個案為一名浙江台商，持三日內陰性證明入境，居家檢疫時出現症狀就醫確診。根據指揮中心資料，國內上一次出現中國大陸境外移入病例為2月6日，是相隔10個月以來再次有從中國大陸入境確診病例。

指揮中心表示，案718為印尼籍20多歲女性移工，今(2020)年11月23日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，12月7日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診(Ct值35)。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

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指揮中心指出，案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日返臺，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值15)。個案發病前2日為檢疫期間，就醫接觸者均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計112,939例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含111,080例排除)，其中718例確診，分別為626例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、582人解除隔離、129人住院隔離中。

▲新增2例境外移入COVID-19病例，自印尼及中國大陸入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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