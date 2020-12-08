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1人害整個城市遭殃！20歲女超瞎播毒行為遭肉搜　網分兩派戰翻

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▲▼20歲女超瞎播毒行為遭肉搜。（圖／翻攝自微博）

▲疑似女生朋友圈。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

成都郫都區7日報告2起本土確診病例，一對夫妻確診。12月8日，夫妻倆的孫女被證實染疫。具體通報顯示，20歲趙姓女患者近14天內，去過多家酒吧，立即引起當地網友恐慌。之後，「成都確診病例孫女」等關鍵詞迅速登上微博熱搜，一時間她的姓名、身分證號、家庭住址等個人資訊全被肉搜出，引發廣泛關注。

據悉，女患者14天內的場所包括，中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧里小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等，涉及成華區和郫都區。

消息一出，趙女的真實姓名包括身分證號碼、住址等隱私全都被公佈在網上，疑似趙女在酒吧的朋友圈也被網友肉搜出來，引發了很大爭議。

目前，網友分成兩派戰翻。有網友對趙女攻擊辱駡，「爺爺奶奶6日白天已經被確診為新冠病例，趙女此前探望陪餐就應該有防範意識，但仍不戴口罩，在短短幾日出現在多個公共場所，給疫情防控工作增加了難度。」

▲▼20歲女超瞎播毒行為遭肉搜。（圖／翻攝自微博）

▲20歲女確診前14天足跡。（圖／翻攝自微博）

甚至還有人對女孩的長相進行了攻擊批判，酸她為「轉場皇后」，「請問是哪位沒眼光的叫這麼醜的出來蹦迪」、「這個年紀不好好讀書天天泡酒吧，一看就不是什麼好人」、「憑一己之力傳播疫情，一個毒王有什麼好洗的」。

另一部分網友對女患者表示理解，「疫情常態化的情況，她去哪兒是她的自由，不應該將她的個人資訊曝光」、「一個20歲的成都姑娘，在被確診之前，她不過是這個人口超2100萬城市中一個普通的年輕人，活動範圍大如何、喜歡與朋友聚會又如何，那都是她的私人生活，與所有人的私生活一樣，應當是全權由她做主，在確診之後，她如實說明自己的行動軌跡，沒有隱瞞，配合流調」、「管好自己，做好措施，少抖機靈」。

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