亞洲唯一！　台灣「公民活動自由度」再度列為開放國家

▲台灣在人權組織的調查中，再度被列為亞洲唯一開放國家。（圖／記者周宸亘攝）



文／中央社記者呂欣憓曼谷8日專電

人權組織調查2020年全球公民活動空間的自由程度，台灣再度被列為亞洲唯一開放的國家。調查指出，在亞洲這個對LGBTQ族群仍有歧視的區域，台灣鍛造出進步政治的聲譽。

非政府人權組織CIVICUS和全球20多個區域人權組織調查全球的公民活動空間自由度，亞洲部分和亞洲論壇（FORUM-ASIA）合作，CIVICUS今天發布《2020年受威脅的公民力量報告》（People Power Under Attack 2020）。

報告從言論自由、新聞自由、集會自由等多個面向評估全球各國的公民活動空間，程度分為5級，最好的為「開放」（Open），接下分別為「狹窄」（Narrowed ）、「受限」（Obstructed）、「壓抑」（Repressed）、「封閉」（Closed）。

全球196個國家中，42個國家列為「開放」，40個國家列為「狹窄」，47個國家列為「受限」，44個國家列為「壓抑」，23個國家列為「封閉」。

台灣在2019年的報告中被列為亞洲唯一「開放」的國家，今年的報告再度把台灣列為「開放」。報告指出，台灣在今年6月舉辦了全世界少有的同志大遊行，在亞洲這個對同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）仍有歧視的區域，台灣鍛造出了進步政治的聲譽。

報告並介紹台灣政府在今年8月成立了國家人權委員會，總統蔡英文說這是台灣的里程碑，讓台灣的法律和國際標準接軌。此外，有些遭到北京驅逐的國際媒體記者也在今年駐點台灣。

Civic freedoms are under severe attack around the world. New #PeoplePower2020 report launched today shows where civil society conditions are improving and getting worse



Zoom-into key regions and trends: https://t.co/QXX1SRYBNO pic.twitter.com/IaSWOVwQ02 — CIVICUS Monitor (@CIVICUSMonitor) December 8, 2020

不過，報告也指出，台灣在打擊假消息和應對抗議者方面的法律，仍和國際標準不一致；在台灣的外籍移工以及爭取外籍移工權益的非政府組織持續抗議移工在台灣的工作環境。

報告指出，在2019冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）疫情下，亞洲各國仍然持續侵害公民社會和基本自由，中國、越南、寮國和北韓被評為「封閉」，9個國家列為「壓抑」，9個國家列為「受限」，日本和韓國列為「狹窄」，而台灣是亞洲唯一列為「開放」的國家。

CIVICUS研究員班奈狄克（Josef Benedict）在報告中指出，公民自由包括言論自由和集會自由，在亞洲仍然持續被侵害，90%的亞洲人口住在被列為「封閉」、「壓抑」和「受限」的國家。

報告特別提到菲律賓從去年被列為「受限」降到今年的「壓抑」，被降級的原因包括當局打壓新聞自由，例如菲律賓最大的電視網ABS-CBN被迫停播；人權工作者持續被攻擊或殺害，有些人被貼標籤為共產分子或是恐怖分子。

報告指出，亞洲國家最常用來打擊政治和公民自由的手段包括利用法律將人權工作者和反對者定罪、審查制度、騷擾異議分子以及鎮壓抗議；最常被用來打擊反對分子的法律一般與國家安全、公共秩序以及誹謗有關。

儘管亞洲的公民自由持續被攻擊，但報告認為今年還是有一些小小的勝利，例如阿富汗政府今年公開承諾會保護人權工作者；印尼法院裁定政府把西巴布亞省斷網的做法違反法律。

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