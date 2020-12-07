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台女首爾留學魂斷酒駕...南韓政府回應了：該嫌已「羈押送檢」！

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▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒在韓國遭酒駕駕駛撞死。（圖／曾慶暉提供）

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒在南韓遭酒駕撞死。（圖／曾慶暉提供）

記者羅翊宬／編譯

台灣女孩曾以琳在南韓首爾攻讀博士班，卻於11月6日過馬路時遭到當地酒駕撞死，其任職於嘉義醫院麻醉科的父親曾慶暉與當地有人在青瓦台官網發起連署，期盼南韓政府能嚴懲酒駕逃逸犯，並修改法規嚴加防範。對此，南韓政府在該份請願突破20萬人次以上響應後，今（7）日終於回應了！

南韓警察廳次長宋敏憲（송민헌）在7日上傳的預錄影片中，首先向曾以琳的父母、親友致哀，表示該嫌犯已於11月19日依據酒駕特別處罰條例送交檢方羈押審查，並3次向被害者家屬說明搜索結果，還向台灣駐韓國代表部說明進度。

▲曾以琳被撞畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲曾以琳被撞畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

宋敏憲在影片中向被害者家屬強調，該嫌犯並未被牽判處置，而是依照違反《尹昌鎬法》（與道路交通安全相關支特別犯罪加重處罰修正條例）處理，可判處無期徒刑、或3年以上徒刑。

宋敏憲表示，「政府為杜絕酒駕，已全力加強應對並強化處罰措施。透過2018年修訂《尹昌鎬法》，強化取締酒駕與處罰措施，並加重酒駕致死、致傷犯罪者之處罰。與此同時，對於坐視酒後駕駛的乘客也絕不寬貸，將之視為共犯。除了關押酒駕犯以外，對於酒駕慣犯，政府將秉持『零容忍』的態度，沒收其車輛。」

▲▼南韓警察廳次長宋敏憲表示，政府承諾將更加嚴懲酒駕犯（圖／翻攝自青瓦台請願Youtube）

▲南韓警察廳次長宋敏憲表示，政府承諾將更加嚴懲酒駕犯（圖／翻攝自青瓦台請願Youtube）

宋敏憲在影片中承諾，政府將持續盡最大的努力，杜絕威脅國人生命安全的酒駕行為。

據悉，其實南韓當地的酒駕犯罪層出不窮，造成無數起悲劇！釜山市一名志向考取檢察官、年僅22歲的青年尹昌鎬（윤창호，音譯），2018年9月25日在海雲台街頭遭到駕駛BMW座車的26歲朴姓男子高速撞上後腦死，事後經調查，朴某開車前曾喝伏特加、威士忌，血液酒精濃度達到可吊銷執照的標準，當時遭到南韓社會全力撻伐。

▼南韓警察廳次長宋敏憲回應台灣留學生遭酒駕撞死事件

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