最負盛名的全球環境獎　成大為台灣唯一受邀TEP提名單位

▲英國威廉王子設立The Earthshot Prize（TEP），將是歷史上最負盛名的全球環境獎，成大為台灣唯一受邀TEP提名單位。（ 圖／The Earthshot Prize提供）

記者林悅／台南報導

英國威廉王子設立The Earthshot Prize（TEP），成功大學被邀請成為該獎項的提名單位，成為全台唯一受邀、具有提名權的機構，此獎項將是歷史上最負盛名的全球環境獎。

成功大學將與紐約大學（New York University）、英國劍橋大學（University of Cambridge）、綠色和平組織（Greenpeace）等來自世界各地100多個單位一同為The Earthshot Prize(TEP)遴選出優秀的入圍者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

The Earthshot Prize（TEP）旨在尋找解決全球最大環境問題的新解決方案，在未來10年，將每年選出5名得主，目標是替世界最急迫的五大地球議題，包含「Protect and restore nature」、「Clean our air」、「Revive our oceans」、「Build a waste-free world」、「Fix our climate」找出新的思維方式、技術、系統、政策和解決方案。

提名單位將經過提名、篩選、入圍、入選及頒獎等五階段，選出5位The Earthshot Prize得主。提名階段，由各提名單位尋找有助於實現「地球議題」的解決方案；篩選階段，被提名者將通過獨立評估流程進行篩選；入圍階段，由專家組成評委會，向The Earthshot Prize委員會提出建議；入選階段，威廉王子和The Earthshot Prize委員會選出五名得主；頒獎階段，將在一年一度的頒獎典禮上宣布獲獎者，頒獎典禮將於2021年至2030年每年在不同城市舉行。

The Earthshot Prize另一特色為，只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位，無論是個人、團隊、協作組織，亦包含科學家、倡議者、經濟學家、社區、領導人、政府單位、金融單位、企業，甚至是城市和國家皆有機會獲獎。

頒獎後，得主將可獲得一個全球平台和享有盛譽的個人資料，他們的故事在未來10年得到展示，讓其提出的解決方案可被大規模的採用、複製和擴展，此外，更有高達100萬英鎊的獎金將用於支持獲獎者的環境與保護計畫。

超級神水、低價必入手