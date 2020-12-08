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港中畢業大遊行8人被捕！學生會譴責：校方主動報警「為虎作倀」

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▲香港中文大學畢業典禮遭人抗議。（圖／路透）

▲香港中文大學今年採線上畢業典禮，仍有超過百名畢業生自發返回校園舉行「畢業遊行」，持各式抗議標語。（圖／路透）

文／中央社台北7日電

港警今天證實拘捕8名參與香港中文大學校內集會遊行的人士，並指控其中3名學生涉嫌違反港區國安法。中大學生會臉書晚間發文，譴責校方「為虎作倀、天理不容」，打壓校園內僅存的自由。

香港警務處國家安全處高級警司李桂華下午公布，警方今早拘捕了8人，全部與11月19日在中大校園內未經批准的集結有關。被捕者由16至34歲，有學生、社工及區議會人士，其中3名學生涉嫌煽動國家分裂罪，但並非中文大學的學生。

香港中文大學學生會晚間在臉書（Facebook）粉絲專頁發表文章表示，「本來在今日香港，警權無限擴大，香港警察濫權濫捕已非新鮮事。然而今日的拘捕行動，源於當日中大校方主動報警，舉報自己的畢業生，行徑實在令人髮指，本會對此予以最強烈譴責」。

【為虎作倀 天理不容——強烈譴責香港中文大學】 ...

中大學生會 CUSU 發佈於 2020年12月7日 星期一

▲中大學生會對學校相當不滿。（圖／翻攝自臉書／中大學生會）

文章指出，一年前的中大保衛戰，無數中大師生校友聞訊校園正受攻擊，隨即前赴後繼趕回中大，以血肉之軀保護校園免受武裝部隊人員蹂躪。當晚中大校方高層率眾前往現場探望學生，並與警方談判的情境至今依然歷歷在目，為中文大學贏得一時美譽。

但文章說，一年過去，隨著香港社會政制全面崩壞，港人被極權逼害、被捕、被逼流亡等事漸成常態，「中文大學作為一間以人文精神、社會關懷見稱的高等學府，非但沒有為社會的種種不公發聲，甚至屢屢為虎作倀，甘當殖民政權的白手套，打壓校園內僅存的自由。」

文章表示，關心社會、擁抱普世價值、追求公義，本來就應該是每一間高等學府都渴望自己學生能夠培養出的理想人格。

文章質問：「極權之下，在校園內大聲疾呼對香港未來的願景，何罪之有？看見如此有抱負、有理念的畢業生，校方卻反而予以譴責，甚至報警處理，除了一手瓦解學生與校方之間的互信關係之外，更無異於親自丟棄作為最高等學府的一切辦學理念。」

中大學生會並在文末寫道：「昔日一眾先賢為規避中共暴政逼害南逃來港辦學，歷經半百年來無數學子拚搏方有今日之中文大學。可惜倘若中大墮落，亦絕不因師生質素所故，而是因為一眾校方人員自甘為奴，扼殺我等引以為傲之精神價值，將堂堂大學貶為學店！」

包括中大畢業生等約100人，11月19日在校園集會遊行，以聲援因涉偷渡而被扣押在廣東省深圳市的12名港人；期間有人在校園多處塗上「港獨」字句，還有人高舉「香港獨立」標語以及呼喊「港獨」口號。

校方之後報警求助，警方國家安全處人員翌日到校調查。

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